In quel di Mercoledì una nuova perturbazione alimentata da un vortice ciclonico ha colpito dapprima la Sardegna ed in seguito anche la Sicilia. Si sono registrati forti piogge, temporali e anche qualche nubifragio. Una parentesi insomma davvero assai turbolenta destinata a proseguire anche per la giornata di oggi a carico delle regioni del Sud e ancora una volta della Sicilia.

Nelle prossime ore infatti, avremo cieli grigi su tutta l’area meridionale del Paese e marginalmente su alcuni angoli del Centro come l’Abruzzo, il Molise il sud del Lazio. Qui però il meteo andrà migliorando molto rapidamente, tant’è che nel pomeriggio si potranno vedere anche le prime timide occhiate di sole.

Continueranno a rimanere sotto il maltempo invece le regioni del Sud specialmente l’area del basso Tirreno e gran parte della Puglia. Andrà invece un po’ meglio sulla Sicilia dove le piogge si faranno sempre meno diffuse fino a cessare su gran parte dell’Isola con le prime ore della sera.

Poco da dire invece per le regioni del Nord, la Toscana e le Marche dove nonostante la presenza di una moderata nuvolosità non sarà necessario l’ombrello eccezione fatta per alcuni tratti dell’arco alpino. Da segnalare invece qualche densa foschie e locali banchi nebbia in formazione nottetempo e nelle prime ore del mattino.

Il quadro meteorologico sarà poi destinato a prendere un percorso nuovamente votato alla stabilità. Tra Venerdì e l’inizio del weekend infatti, la pressione comincerà ad aumentare e nel contempo il meteo si farà più stabile. Solo all’estremo Sud ci sarà ancora qualche isolato disturbo, ma anche qui in fase di assorbimento proprio con l’inizio del fine settimana.