L’Autunno ci riprova ad avvolgere il bacino del Mediterraneo con un classico vortice ciclonico che in questi giorni sta interessando le aree del basso Tirreno dove il meteo risulta decisamente più instabile rispetto al resto del Paese. Così sarà infatti almeno fino a Giovedì quando però sembra sempre più probabile il ritorno dell’alta pressione.

Detto ciò pare dunque evidente come fino a metà settimana le regioni meridionali rimarranno spesso sotto un contesto meteo che ci costringerà a tenere un ombrello a portata di mano a causa di improvvise note d’instabilità che si distribuiranno tuttavia in forma molto irregolare risultando inoltre spesso imprevedibili.

Sul resto del Paese la pressione comincerà invece a dare segnali di ripresa. Il tempo si manterrà tutto sommato tranquillo anche se non mancheranno nubi sparse e anche qualche banco di nebbia di notte e in prima mattina sulla Val Padana e nelle aree più interne del Centro.

Insomma, nonostante i capricci del meteo al Sud, l‘Autunno sembra ancora lontano soprattutto sul fronte termico. Nei prossimi giorni infatti, le temperature continueranno a viaggiare su valori superiori alla media e solo al Sud, a causa dei capricci del tempo, si potranno registrare valori leggermente più vicini ai soliti standard climatici del periodo.

Ma le difficoltà per la stagione dei mille colori non finiscono qua! Se tutto verrà confermato, da Venerdì e per tutto il fine settimana, potrebbe tornare l’alta pressione delle Azzorre pronta a riportare una totale stabilità atmosferica su tutto il Paese e solo sul finire della Domenica e con l’inizio della prossima settimana, si potrebbe vedere un nuovo cambiamento verso il brutto.

Sarà questa la svolta definitiva che ci farà piombare definitivamente in pieno Autunno? Al momento non si hanno ancora segnali in merito, ma i prossimi aggiornamenti ci aiuteranno sicuramente a capirlo meglio. Restiamo in attesa dunque.