Si sta per concludere il mese di Ottobre, sicuramente uno dei più caldi di sempre soprattutto in questa ultima decade quando l’alta pressione africana ha riportato una sorta di fine estate su molte regioni del Paese avvolta da una calda stabilità atmosferica.

Ora però le cose cominciano a cambiare, almeno sulla carta. I centri di calcolo infatti confermano quanto già previsto da alcuni giorni e dunque un progressivo cedimento della cupola di alta pressione che pesa sulle nostre teste ormai da parecchi giorni.

Ma quando accadrà tutto ciò? Intanto vivremo un Halloween e un prima parte del ponte di Ognissanti ancora con l’alito caldo dell’anticiclone africano che proseguirà a dispensare condizioni di totale stabilità atmosferica e sempre in un contesto assai mite per la stagione, anche se non si raggiungeranno più i picchi da piena estate dei giorni scorsi.

Le cose invece cominceranno a cambiare da Martedì 1° Novembre. Una prima flessione del mostro anticiclonico sul suo bordo più settentrionale, favorirà l’arrivo di venti più freschi ed umidi nord atlantici che porteranno ad un generale aumento delle nubi al Nord e sul comparto tirrenico del Centro. Con il passare delle ore le nubi si faranno sempre più minacciose e potrà anche scapparci qualche pioggia sparsa specie sulla Liguria e sul comparto alpino. Entro sera deboli piovaschi non saranno da escludere nemmeno sul nord della Sardegna.

Sul resto del Nord e del Centro registreremo una moderata nuvolosità alternata a qualche generosa occhiata di sole, mentre sulle regioni del Sud proseguirà il caldo bel tempo. Le temperature infatti, resteranno ovviamente stabili sul Mezzogiorno, mentre seppur timidamente, inizieranno a perdere qualche punticino al Centro e al Nord specie nelle aree raggiunte dalle eventuali piogge.

Attenzione in quanto questo potrebbe essere solo l’antipasto ad un più deciso peggioramento che potrebbe concretizzarsi poi tra il finire di Giovedì e soprattutto su Venerdì quando l’Autunno potrebbe provare a conquistarsi il giusto spazio in area mediterranea. Attendiamo conferme, anche perché la pioggia, quella vera e persistente della stagione autunnale serve ora più che mai, essendo in aumento sensibile la condizione di siccità.