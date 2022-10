Ottobre ha visto una repentina retromarcia dell’autunno, con l’anticiclone subtropicale a monopolizzare la scena meteo sull’Italia, ma anche su parte dell’Europa. Un cambio di circolazione dovrebbe concretizzarsi nella seconda parte della settimana, consentendo il ritorno della pioggia su parte d’Italia.

L’anticiclone darà filo da torcere e non si darà per vinto. Andiamo allora per ordine sull’evoluzione meteo nel corso della settimana. Il potente campo di alta pressione si avvia infatti a raggiungere il top in questi giorni, prima del previsto cedimento lungo il bordo occidentale.

La stabilità si traduce in condizioni decisamente soleggiate, ma non mancano eccezioni collegate al ristagno dell’umidità nei bassi strati. Foschie, nebbie e nubi basse interessano valli e pianure la sera e al primo mattino, principalmente la Val Padana.

Una debole circolazione settentrionale, in discesa lungo il perimetro orientale del cupolone anticiclonico, sospinge aria un po’ più fresca ed instabile anche all’estremo Sud, con qualche disturbo nuvoloso non in grado di apportare precipitazioni degne di nota grazie alla forza dell’anticiclone.

Pioggia dopo metà settimana, vediamo dove

Il bel tempo inizierà ad incrinarsi nel corso di giovedì a partire dal Nord-Ovest dell’Italia, dove si farà strada la parte più avanzata della perturbazione collegata al vortice ciclonico nei pressi della Gran Bretagna. Qualche debole pioggia irromperà entro sera sulle Alpi Occidentali e sull’Alto Piemonte.

Il peggioramento entrerà poi nel vivo venerdì, con piogge più diffuse su buona parte del Nord a parte alcuni settori dell’Emilia Romagna che resteranno al riparo. I fenomeni risulteranno più abbondanti lungo la fascia alpina e prealpina, temporaneamente anche tra Liguria, aree pedemontane e Friuli. Le temperature caleranno per il maltempo.

Trattandosi della coda del fronte, il cambiamento si limiterà a coinvolgere in modo più efficace le regioni settentrionali. Nella giornata di sabato qualche piovasco o rovescio scivolerà velocemente sulle regioni centrali, mentre il resto d’Italia rimarrà all’asciutto, pur con un parziale aumento della nuvolosità medio alta stratiforme.

Nel corso del weekend l’anticiclone di matrice nord-africana riprenderà forza, apportando stabilità e caldo anomalo sull’Italia, specie al Centro-Sud. Ulteriori infiltrazioni atlantiche lambiranno il Nord con tempo a tratti uggioso e qualche pioggia, ma al momento non sono in previsione fasi di maltempo importanti.