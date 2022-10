Lo strapotere dell’anticiclone africano è sempre più forte e sarà l’elemento dominante del meteo di questo scorcio finale di ottobre. Le eccezionali anomalie di caldo, dopo aver investito il Sud Italia, si concentreranno al Centro-Nord con temperature in ulteriore aumento.

La calura fuori stagione investirà in modo ancor più clamoroso anche il cuore dell’Europa. Questa grande anomalia, che ci trasciniamo ormai appresso da giorni, non si concluderà molto presto. Tuttavia si scorgono elementi di un cambiamento che dovrebbe anticipare rispetto alle proiezioni disponibili nei giorni scorsi.

Il dominio dell’anticiclone continuerà imperterrito di sicuro per il resto di ottobre, poi inizierà una fase calante del campo di alta pressione propizia al graduale ritorno dell’autunno. Le correnti atlantiche torneranno ad abbassarsi di latitudine riportando uno scenario più consono all’autunno.

Gli ultimi aggiornamenti confermano il graduale cedimento del maestoso anticiclone proprio all’alba del nuovo mese, pressato in modo evidente dalla rediviva circolazione perturbata atlantica che proverà a guadagnare terreno da ovest.

Ritornano le piogge da inizio Novembre

Il cambiamento potrebbe percepirsi su parte d’Italia già dalla giornata di Ognissanti, con l’afflusso di correnti umide sud-occidentali ad accompagnare il transito di una prima perturbazione. Le piogge dovrebbero infatti bagnare parte del Nord.

Questo primo fronte non appare in grado di portare maltempo, ma potrebbe comunque segnare l’avvio di una fase più dinamica. In questa fase l’anticiclone resisterà ancora bene al Centro-Sud, con la prosecuzione di un contesto decisamente caldo per il periodo.

La morsa dell’anticiclone si smorzerà ulteriormente nei giorni successivi, con un secondo impulso perturbato che probabilmente coinvolgerà l’Italia attorno al 4-5 novembre, senza più limitarsi alle sole regioni settentrionali.

Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza, ma la strada verso l’ingresso dirompente dell’Autunno appare tracciata. Un cambiamento generale del contesto meteorologico sembra favorire ulteriormente l’ingresso deciso delle perturbazioni dalla Francia verso l’Italia e quindi di un contesto pienamente autunnale.