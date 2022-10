Mentre le grigie, fresche ed uggiose atmosfere autunnali rimangono relegate a latitudini distanti dal bacino del Mediterraneo, l’Italia sta vivendo un contesto ormai divenuto eccezionale soprattutto sul fronte delle temperature che anche in queste ultime 24 ore si sono spinte talmente in alto da far pensare di essere ancora in pieno Agosto. Un esempio? Le due isole Maggiori dove le colonnine di mercurio, come se niente fosse, hanno superato la soglia dei 30°C.

Peccato che siamo ormai alla fine di Ottobre, o per farla ancora più seria, verso l’inizio di Novembre. Insomma, poco importa come la si vede, visto che il clima sul nostro Paese non accenna ancora a trovare un comportamento consono al calendario.

Detto ciò, pare evidente come anche i prossimi 2/3 giorni saranno destinati a trascorrere sotto una totale egemonia di un sempre più robusto anticiclone africano reo d’aver prolungato ormai la fine dell’Estate di parecchie settimane.

Anche entrando più nel dettaglio in sede previsionale, da raccontare ci sarà davvero poco in quanto il caldo bel tempo continuerà ad essere l’assoluto protagonista del meteo ancora per parecchi giorni.

Nonostante ciò non dobbiamo dimenticarci che sul finire di Ottobre abbiamo un netto ed evidente calo delle ore di luce rispetto al periodo estivo, gioco forza la notte e in primissima mattina, le temperature riescono comunque a scendere di parecchio rispetto al giorno. Questo evento favorisce così lo sviluppo di fitti banchi di nebbia sulla Valle Padana e su alcuni settori interni del Centro.

Sarà dunque questa l’unica nota stonata all’interno di un reiterato mare di calda stabilità. Su questi comparti, proprio a causa delle nebbie che tenderanno a sollevarsi durante il giorno, l’atmosfera risulterà meno limpida ed il sole, di conseguenza, non riuscirà a scaldare in forma così evidente. Risultato? Temperature meno elevate sulle pianure del Nord rispetto al resto del Paese. Magra consolazione visto che le colonnine di mercurio resteranno comunque attestate ben al di sopra della media del periodo.