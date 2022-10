Inutile negarlo, c’è un tempo strano in questi giorni. Un po’ nebbioso al mattino al Nord, poi soleggiato, caldo e umidiccio ovunque per il resto della giornata. Sono gli effetti evidenti della scomoda presenza di un anticiclone africano che invece di lasciare spazio alla stagione autunnale, continua a farci credere di essere a fine estate. Peccato che il calendario segni una data ben diversa!

La ragione di questa strana anomalia meteo-climatica va appunto ricercata in un vasto anticiclone di matrice sub-sahariana che avvolge ormai da alcuni giorni tutto il bacino del mediterraneo e l’Italia dove stiamo registrando, oltre che ad una tenace stabilità atmosferica, anche un contesto climatico troppo caldo per il periodo.

Stiamo vivendo infatti una seconda ed eccezionale ondata di caldo, un evento davvero raro nel mese di Ottobre che ha portato i termometri a toccare addirittura la soglia dei 30°C su alcuni angoli della Sardegna ed un clima comunque da fine estate anche sul resto del Paese. Fanno eccezione solo alcune aree del Nord come la Val Padana dove di notte e nella prima parte del giorno si attivano le tanto temute nebbie.

Purtroppo, sul fronte previsionale, c’è davvero poco da raccontare amici Lettori. L’atmosfera non cambierà infatti di una virgola almeno fino a Giovedì. Forse l’unica nota saliente sarà determinata da un ulteriore estensione delle nebbie che si potranno così distribuire in forma più uniforme ed invadente su gran parte delle pianure del Nord fino a molti tratti interni del Centro provocando così tanti disagi alla circolazione stradale.

Per vedere qualche segnale di cambiamento bisognerà probabilmente attendere la parte finale della settimana anche se i centri di calcolo non sembrano più così’ convinti in merito ad una possibile seria rottura a cavallo del weekend almeno rispetto ai precedenti aggiornamenti.

Attendiamo dunque ulteriori risvolti.