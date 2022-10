Stop all’ottobrata! L’anticiclone delle Azzorre si ritira nuovamente in Atlantico e il meteo tornerà ad assumere un aspetto sicuramente più consono al calendario. Nonostante non arriverà ancora il vero fresco d’Autunno, i cieli si faranno sempre più minacciosi carichi di pioggia e temporali.

Già nel corso del weekend si noteranno i primi disturbi anche seri in quel di Domenica, per un vortice ciclonico verso l’Italia che ci introdurrà verso un inizio di settimana assai turbolento sul fronte meteo. La giornata peggiore sarà sicuramente quella di Lunedì 10 quando nubi e piogge sparse bagneranno il Nordovest, gran parte delle regioni del Centro specie il comparto tirrenico, ma anche molte zone del Sud.

Segnali di miglioramento invece si attiveranno nelle successive 24 ore. Martedì 8 Ottobre infatti, i cieli torneranno a regalarci qualche schiarita nonostante il contesto meteo continuerà a rimanere poco affidabile specie sul Nordest e lungo tutto il comparto adriatico. Se queste zone consigliamo l’ombrello in quanto potrà sicuramente arrivare qualche piovasco.

Cosa accadrà poi nel resto della settimana? Il tempo continuerà a zoppicare almeno fino a Giovedì con il meteo peggiore a carico delle regioni di Nordest e del medio versante adriatico. Più asciutto e tranquilla invece la situazione sul resto del Paese seppur in un contesto di spiccata variabilità.

Si complicano invece le cose sul fronte previsionale da Venerdì e per il fine settimana in quanto i centri di calcolo non riescono ancora a trovare una comune linea di tendenza. Tradotto in soldoni, ecco che i super computer americani ci propongono, tra Sabato e Domenica, un ritorno dell’alta pressone. Di diverso avviso invece il centro di calcolo europeo che prevede una persistente circolazione ciclonica sull’Italia fino a tutta la giornata di domenica.

Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti per sapere quale sarà la reale tendenza per la fine della prossima settimana.