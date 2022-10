Siamo ormai all’epilogo di questa lunga fase meteo-climatica governata in gran parte dall’anticiclone delle Azzorre. Sole e temperature sopra media sono tutt’ora il leitmotiv di questi primi giorni di Ottobre e nonostante la presenza di qualche nebbia e di un po’ di nubi sparse qua e la, sembra di essere ancora a fine estate.

Ma le cose stanno comunque per cambiare. L’anticiclone delle Azzorre, con l’inizio della prossima settimana, tornerà a spostare il suo centro motore in pieno Atlantico e subito ne approfitteranno ben due vortici ciclonici che andranno a collocarsi, il primo a ovest del Portogallo ed il secondo proprio a ridosso del nostro Paese e per la precisione sul basso tirreno.

Tra Lunedì 10 e Martedì 11 il meteo sarà dunque destinato a peggiorare soprattutto sulla Sicilia e su gran parte del Sud dove ci attendiamo una fase di maltempo anche piuttosto importante. Piogge, rovesci e anche forti temporali colpiranno queste regioni, mentre sul resto del Paese il tempo si manterrà più asciutto in parte anche discretamente soleggiato.

Nei giorni successevi e nella fatti specie tra Mercoledì 12 e Giovedì 13 il vortice ciclonico si sposterà dapprima verso l’area ionica per poi raggiungere Giovedì le vicine isole greche. il tempo continuerà dunque a rimanere un po’ instabile sulle regioni del Sud e marginalmente anche al Centro, mentre sulle regioni del Nord proseguirà un contesto meteo votate d una maggior tranquillità atmosferica.

In questo contesto meteorologico non più stabile come quello che stiamo vivendo in questi giorni, anche i termometri non staranno certo fermi a guardare. Laddove avremo un contesto instabile, gioco forza, le colonnine di mercurio si abbasseranno, mentre rimarranno più o meno stabili altrove con un clima ancora un po’ caldino nelle aree raggiunte da un maggior soleggiamento.

Volgendo poi lo sguardo a prua, con tutta probabilità entro la metà del mese le cose potrebbero peggiorare anche per le regioni del Nord e del Centro visto che dal Nord Europa potrebbe avvicinarsi con fare minaccioso un profondo e freddo vortice in direzione proprio del nostro Paese.

Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni.