L’Autunno ci riprova con un’altra intensa perturbazione che colpirà parecchie regioni del nostro Paese. Dopo un Martedì un po’ più tranquillo soprattutto per le regioni del Centro e del Nord, ora un’altra intenso peggioramento colpirà più o meno le medesime regioni che in questi giorni non hanno certo goduto di un contesto particolarmente tranquillo.

Occhi puntanti sulla Sardegna dove il Mercoledì sarà sicuramente una giornataccia con nubi compatte, piogge e anche intensi temporali che colpiranno soprattutto il comparto più settentrionale dell’isola. Nel corso della giornata, mentre proseguirà il maltempo sulla Sardegna, qualche pioggia arriverà anche sulle regioni tirreniche del Centro.

Poco da raccontare per quanto riguarda il resto del Paese dove il tempo si manterrà asciutto con anche un discreto soleggiamento al Nord. Solo tra la tarda serata e la notte il quadro meteorologico farà registrare un graduale ed ulteriore peggioramento per gran parte del Centro con piogge in arrivo anche sull’ovest della Sicilia.

Arriviamo così alla seconda delle giornate più perturbate e cioè quella di Giovedì. Mentre il meteo andrà migliorando sulla Sardegna, la nostra attenzione si concentra sulle regioni del Sud ed in particolare tra il nord della Calabria, l’area meridionale della Basilicata e della Puglia. Qui ci attendiamo forti piogge e anche intensi temporali. La pioggia tuttavia bagnerà anche il resto del Sud e ancora gran parte del Centro, mentre al Nord le uniche note stonate lo troveremo a ridosso dei rilievi alpini dove consigliamo di tenere un ombrello a portata di mano.

Dopo 48 ore di tempo assai perturbato però, ecco che da Venerdì la situazione del meteo comincerà a dare segnali di miglioramento anche se rimarremo in un contesto di forte variabilità e con ancora il rischio di qualche piovasco sul lato occidentale del Paese.