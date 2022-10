Anche gli ultimi aggiornamenti in nostro possesso lo confermano! Da metà settimana arriverà l’Autunno, quello vero. Rivedremo dunque le classiche atmosfere grigie, uggiose, ma quel che conta è che arriverà finalmente un po’ di pioggia e le temperature saranno costrette così a rientrare all’interno dei giusti standard climatici del periodo.

Cerchiamo allora di capire meglio come evolverà la situazione. Un primo segnale che qualcosa sta per cambiare nella circolazione generale, lo avvertiremo già in quel di Martedì 1 Novembre quando inizieranno a soffiare venti leggermente più freschi, ma soprattutto più umidi responsabili di un lieve peggioramento delle condizioni atmosferiche al Nordovest e sulle regioni alpine.

La nostra attenzione si concentra invece sul finire di Giovedì 2 quando una circolazione ciclonica si avvicinerà al nostro Paese per poi attraversarlo nel corso della vigilia del weekend. Venerdì 4 infatti, sarà una giornataccia subito per molte aree del Centro-Nord ed entro sera anche per il Sud. Rivedremo dunque cieli coperti, si registreranno piogge sparse anche a sfondo temporalesco e le temperature faranno registrare un brusco scivolone anche di 8/10°C in meno rispetto alle attuali e calde giornate di sole.

Insomma sarà vero Autunno su gran parte del Paese e ci sarà pure spazio anche per qualche nevicata in alta montagna sia sui rilievi alpini, sia sui crinali appenninici del Centro.

Anche nei giorni successivi, nonostante un moderato e nuovo aumento della pressione, non si parlerà più di totale stabilità atmosferica anche perché la circolazione ciclonica si sposterà verso l’area dei vicini Balcani continuando così a disturbare a fasi alterne il meteo sul nostro Paese, ma soprattutto continuerà a mantenere un contesto climatico sicuramente più consono al calendario.

Ci riserviamo tuttavia ancora qualche momento di attesa prima di confermare quest’ultimo scenario in quanto le alte pressioni, nei giorni successivi al peggioramento, non si allontaneranno ancora più di tanto rispetto all’area del Mediterraneo. Insomma, meglio tenerle d’occhio, soprattutto visti i tempi che corrono.