Autunno? Nemmeno per sogno! Nonostante il calendario, le piogge e i forti temporali di questi giorni, la stagione autunnale non riuscirà ad imporsi nel medio termine. Ad inibire i tentativi di una definitiva svolta stagione infatti, ci penseranno dapprima un timido anticiclone delle Azzorre e poi una più tenace alta pressione africana pronta a riportare sul nostro Paese condizioni meteo climatiche decisamente troppo sopra le righe.

Ma quando avverrà tutto ciò? Subito resteremo ancora in un contesto moderatamente incerto a carico segnatamente delle aree del Sud. Qui fino a tutto Giovedì nubi e piogge potranno ancora disturbare non poco l’atmosfera anche se il brutto tempo inizierà a dare segnali di graduale attenuazione specie sulla Vigilia del weekend.

Tra Sabato e Domenica ecco un primo tentativo dell’alta pressione delle Azzorre di spostare il suo centro motore verso l’Italia quanto basta per garantire un fine settimana abbastanza stabile e discretamente soleggiato. Non mancheranno tuttavia isolati e residui disturbi sulle estreme regioni del Sud, ma anche dalla parte opposta, dunque sui rilievi alpini.

L’anticiclone delle Azzorre però, con l’inizio della prossima settimana sarà costretto nuovamente a virare verso ovest e cioè in pieno Atlantico a causa di un vortice ciclonico in approfondimento al largo delle coste del Portogallo. Sarà proprio quest’ultimo elemento ad innescare un richiamo di masse d’aria molto calde in arrivo dalle ancora bollenti terre sahariane.

Ecco dunque che si innalzerà verso il nostro Paese un promontorio di alta pressione di matrice africana che inizierà a dispensare, giorno dopo giorno, tanta stabilità atmosferica e temperature nuovamente ben al di sopra della media climatologica del periodo specie al Sud e sulle due isole Maggiori. Qui, a conti fatti, si tornerà in una sorta di fine Estate e come in molti la definiscono, una seconda Ottobrata!

Difficile al momento sapere la sua durata anche se, la maggior parte dei centri di calcolo, vedono un perdurare di questa ormai anomala situazione praticamente per l’intera settimana. Attendiamo comunque ulteriori conferme.