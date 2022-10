Inizia all’insegna del brutto tempo questa seconda settimana di Ottobre. Colpa dell’approfondimento di un insidioso vortice ciclonico collocato sull’area del basso Tirreno che condizionerà negativamente il tempo su molte regioni del Paese.

Le prime evidenti avvisagli di un cambio della circolazione generale le abbiamo ben notate in quel di Domenica soprattutto sulle regioni di Nordovest dove l’atmosfera ha subito una vera e propria metamorfosi passando da un contesto di fine estate ad uno praticamente autunnale.

Cosa accadrà allora nei prossimi giorni? Lunedì 10 Ottobre sarà una giornataccia per parecchie regioni soprattutto per le aree del Centro-Sud dove sono attesi i fenomeni più importanti. Ma l’ombrello servirà sicuramente anche al Nord in particolare sul Nordovest. Le uniche regioni dove si potrà godere di un contesto più asciutto saranno quelle del Nordest e la Sardegna.

Tra Martedì 11 e Mercoledì 12 la circolazione ciclonica insisterà ancora sul comparto del basso tirreno. Mentre al Nord e su parte del Centro la pressione comincerà timidamente ad aumentare, le regioni del Sud resteranno sotto un contesto meteo ancora decisamente instabile con piogge e temporali distribuiti però in forma molto irregolare.

Sul fronte climatico invece, la situazione rimarrà ancora piuttosto statica e soprattutto ancora un po’ lontana dagli standard climatici del periodo. Laddove il tempo farà più i capricci avremo ovviamente un contesto climatico più fresco e dunque al Sud, mentre altrove il discreto soleggiamento manterrà le temperature ben superiori alla media del periodo.

Insomma, ancora una volta l’Autunno non convince e dopo un breve e nuovo tentativo di imporsi sul bacino del Mediterraneo, sarà costretto a rimanere ancora confinato lontano dal nostro Paese. Nei giorni successivi infatti, l‘alta pressione pare voler tornare protagonista con un ritorno alla quasi totale stabilità atmosferica. Ma di questo ve ne daremo ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti.