L’Autunno anticipato, che abbiamo accolto da metà settembre, sta per cedere spazio ad un cambiamento meteo per certi versi sorprendente. La stagione farà insomma un bel passo all’indietro e sembrerà di sperimentare un clima più da inizio settembre.

Non sono rari i periodi anticiclonici in ottobre da cui deriva anche il concetto di “ottobrata romana”. Certamente sono però meno frequenti le fasi di caldo dal sapore quasi estivo, come quella a cui stiamo andando incontro nei prossimi giorni.

Il cambiamento meteo irromperà davvero in maniera repentina, dopo la raffica di perturbazioni degli ultimi giorni e l’instabilità che ancora imperversa su parte d’Italia. Da domenica avremo il via libera a condizioni meteo perlopiù soleggiate, pur con ventilazione ancora localmente tesa dai quadranti settentrionali.

Le temperature saliranno ulteriormente anche di 4-6 gradi, riportandosi non solo nella media ma anche localmente sopra media. Ci attendiamo picchi di 25-27 gradi, fino a 28 gradi al Sud ed anche oltre sulle due Isole Maggiori.

Temperature massime fino al 5 ottobre 2022 per i capoluoghi italiani

Cagliari, Tortolì 29°C

Palermo, Olbia, Catania 28°C

Reggio di Calabria, Savona, Messina, Taranto, Crotone, Sanluri, Trapani, Roma, Siracusa, Barletta, Genova 27°C

Foggia, Oristano, Terni, Grosseto, Pisa, Trani, Caltanissetta, Napoli, Ragusa, Villacidro, Carbonia, Catanzaro, Livorno 26°C

Cosenza, Salerno, Andria, Asti, Bari, Trieste, Alessandria, Firenze, La Spezia, Pesaro, Verbania, Iglesias, Agrigento, Benevento, Forlì, Lanusei, Latina, Prato, Torino, Imperia, Pescara, Ascoli Piceno, Caserta 25°C

Carrara, Matera, Ancona, Padova, Vercelli, Modena, Nuoro, Sassari, Brindisi, Cesena, Parma, Reggio nell’Emilia, Rimini, Rovigo, Viterbo, Bologna, Lecco, Lucca, Macerata, Vicenza, Pavia, Cremona, Ferrara, Massa, Pistoia, Treviso, Arezzo, Mantova, Milano, Pordenone, Rieti, L’Aquila, Lecce, Piacenza, Novara, Siena 24°C

Frosinone, Como, Ravenna, Venezia, Monza, Enna, Lodi, Tempio Pausania, Teramo, Avellino, Chieti, Udine, Verona, Vibo Valentia, Brescia, Cuneo 23°C

Gorizia, Varese, Fermo, Sondrio, Trento, Urbino, Isernia, Perugia, Bergamo, Campobasso 22°C

Biella, Aosta, Bolzano 21°C

Potenza, Belluno 20°C

L’anticiclone di matrice sub-tropicale, in arrivo dalla Spagna, piazzerà subito i suoi massimi e la sua bolla calda a ridosso dell’Italia. Le perturbazioni saranno costrette a transitare molto più a nord in Europa, con l’anticiclone in espansione fino alle medie latitudini.

Durata Anticiclone, ecco l’evoluzione

Nei primi giorni della settimana ci sarà il consolidamento ulteriore del campo di alta pressione, con le temperature che non subiranno grosse variazioni. Un temporaneo afflusso d’aria più fresca si potrà registrare lungo i settori adriatici.

Le prospettive indicano che l’alta pressione sarà duratura e non mollerà la presa sin verso il weekend. L’anticiclone perderà però in parte il supporto del caldo nord-africano da metà settimana e le temperature potrebbero quindi calare di qualche grado, pur rimanendo sopra media.

Inoltre la persistenza dell’anticiclone e il ristagno dell’aria nei bassi strati determineranno uno scenario più favorevole a nebbie e nubi basse in alcune aree e pianure, specie in Val Padana. Ciò porterà inversioni termiche, con clima più autunnale. Il vero Autunno non tornerà prima del 10 Ottobre.