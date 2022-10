Che pazzo tempo! Mentre su molte zone del nostro Paese il meteo continua a mostrare un atteggiamento prettamente autunnale, dal vicino Atlantico si sta avvicinando a grandi passi un vasto campo di alta pressione che diventerà l’indiscusso protagonista dei prossimi giorni.

Dopo un fine settimana all’insegna di qualche residua pioggia, ma in un già evidente contesto meteo in via di miglioramento, ecco infatti che tra Domenica e l’inizio della prossima settimana l’Italia comincerà ad essere avvolta da una mite coperta anticiclonica.

Arriva l’alta pressione delle Azzorre pronta a regalarci scenari votati alla stabilità atmosferica, con giornate soleggiate e anche molto gradevoli sul fronte termico. Fino a Mercoledì infatti, il generoso soleggiamento ci garantirà un generale rialzo delle temperature che potrebbe già salire leggermente sopra la media specialmente sul comparto tirrenico e sulle due Isole Maggiori.

Ma la nostra attenzione si concentra in particolare sulla metà della settimana quando l’anticiclone delle Azzorre sarà accompagnato anche da un respiro africano che contribuirà non solo a mantenere un ulteriore stabilità, ma anche un contesto climatico via via sempre più caldo.

Sia chiaro, non ci attendiamo un ritorno dei 40°C all’ombra, ci mancherebbe. Ma le colonnine di mercurio potrebbero salire fino a toccare punte prossime ai 27/28°C. Dove questo? Beh, sicuramente sulle due isole Maggiori e su molte aree del comparto tirrenico. Tuttavia, vediamo che alcune località potrebbero raggiungere i 30 gradi.

Tuttavia anche sul resto del Paese torneremo ad avere un clima dai sapori estivi con valori termici diurni prossimi alla soglia dei 25/26°C. Niente male per l’inizio di Ottobre. Speriamo solo non sia un brutto segnale!

Ma quanto durerà intanto questo improvviso colpo di coda dell’Estate? Se tutto verrà confermato, il bel tempo e le temperature sopra media, ci accompagneranno per gran parte della settimana, ma con molta probabilità anche per quasi tutto il weekend. Quel “quasi” sta ovviamente a significare che entro domenica potrà esserci qualche cambiamento.

In effetti, proprio tra Domenica 11 e Lunedì 12 Ottobre, le cose potrebbero cambiare per effetto di un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa che potrebbe farci ripiombare in un batter d’occhio in pieno Autunno. Si tratta tuttavia solo di un’ipotetica linea di tendenza che avrà ovviamente bisogno di conferme. Ci aggiorneremo.