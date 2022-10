L’anticiclone africano continua a dominare la scena del meteo su tutto il bacino del Mediterraneo e anche su gran parte del nostro Paese dove più che nell’ultima decade di Ottobre, sembra di essere ai primi di Settembre o per alcuni addirittura in pieno Agosto!

Assume infatti sempre più caratteristiche di forte eccezionalità questo interminabile periodo contrassegnato da una configurazione generale tipica dell’Estate e non certo dei periodi autunnali. Un vasto promontorio di alta pressione che prende le sue origine dal cuore del continente africano, continua ad avvolgere il nostro Paese dove solo sulle regioni del Nord, nei prossimi giorni, arriverà qualche veloce pioggia.

Ma tutto si risolverà molto rapidamente e dopo un Venerdì e un Sabato dove al Nord servirà l’ombrello, da Domenica l’alta pressione rimetterà le cose al loro posto dispensando tanto bel tempo, ma soprattutto tanto caldo.

La situazione comunque non riuscirà a sbloccarsi nemmeno nel corso della nuova settimana. Lunedì avremo qualche disturbo solo al Nord, mentre sul resto del Paese sole e un caldo fuori stagione saranno all’ordine del giorno.

Ma non finirà qui in quanto da Martedì 25 l’alta pressione riuscirà a spingersi un po’ più a nord quel che basta per riportare una totale stabilità anche sulle regioni settentrionali.

Salvo ormai improbabili sorprese, l’anticiclone africano resterà appisolato sul nostro Paese probabilmente per tutto il resto della Settimana, mentre le cose potrebbero un po’ cambiare con l’inizio del prossimo mese.

Dal Nord Europa sembra infatti probabile la discesa di un profondo e freddo vortice ciclonico in direzione dei vicini Balcani e dell’Italia. Se ciò venisse confermato, potrebbe esserci un’importante svolta stagionale che ci proietterebbe all’interno di un contesto meteo climatico finalmente più consono al calendario.

Restiamo tuttavia in attesa di vedere se i centri di calcolo confermeranno questo possibile scenario o se ci proporranno ancora per altri giorni la stessa minestra!