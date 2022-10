L’atmosfera sta per subire una vera e propria metamorfosi passando da un contesto ormai prettamente autunnale ad uno praticamente estivo. Tempo pazzo insomma, visto che in questi ultimi giorni abbiamo visto parecchio maltempo a spasso per lo stivale con forti piogge, nubifragi, temporali e pure grandinate. C’è stato anche spazio per qualche nevicata sull’arco alpino. E questo non è certo una brutta notizia.

E a proposito di brutte o belle notizie, ecco che nei prossimi giorni gli amanti delle belle e miti giornate soleggiate saranno ben felici di sapere che sta per arrivare l’alta pressione, con tanto sole e temperature in generale aumento.

Nonostante ciò, il primo weekend di Ottobre inizierà ancora all’insegna del meteo instabile per alcune regioni del Centro e parte del Sud dove specialmente in mattinata potranno ancora verificarsi piovaschi sparsi e qualche isolato temporale. Nulla di grave comunque visto che nella seconda parte del Sabato il sole inizierà a mostrarsi in forma più decisa, cosa che accadrà già dal mattino al Nord.

Questi segnali di miglioramento ci introdurranno verso una Domenica davvero piacevole su tutti i fronti. Il meteo infatti sarà discretamente soleggiato da Nord a Sud salvo per il passaggio di qualche nube sparsa tra il medio e alto tirreno e su alcuni angoli del Sud. Da segnalare inoltre un generale aumento delle temperature massime.

Ma l’alta pressione si farà ancora più aggressiva con l’inizio della nuova settimana quando riceverà ulteriore energia per effetto di venti caldi in risalita dal Nord Africa. Il quadro meteorologico sarà così destinato a divenire ancora più stabile su tutto il Paese e le temperature inizieranno a salire di parecchi gradi specialmente sulle due isole Maggiori e su gran parte del comparto tirrenico dove si raggiungeranno valori quasi estivi.

Quanto durerà questa sorta di colpo di coda dell’Estate? Al momento pare per tutta la settimana, ma prima di confermare tale ipotesi sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti.