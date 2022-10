Alta pressione, sole e troppo caldo. Ecco gli ingredienti perfetti per organizzare una bella gita fuori porta o anche per programmare qualche lavoretto in esterno. Ma è anche il classico periodo di noia per noi previsori del tempo, in quanto, proprio a causa della calma atmosferica, abbiamo ben poco da raccontarvi.

Sul bacino del Mediterraneo si sta definitivamente consolidando un vasto campo anticiclonico in parte delle Azzorre e in parte africano. Un mix perfetto che garantire al nostro Paese un contesto meteorologico e climatico decisamente diverso dai giorni scorsi. D’altronde era già da alcuni giorni che annunciavamo questo improvviso ribaltone che ci avrebbe trasportato da scenari ormai autunnali ad un ritorno dell’Estate.

E così è successo visto che oltre al bel tempo le temperature hanno già toccato punte vicine alla soglia dei 30°C come in Sicilia, in Sardegna e con qualche grado in meno sul resto del Sud e del Centro. Anche al Nord è tornato un clima decisamente più mite con le colonnine di mercurio salite verso i 24/25°C.

Questo contesto meteo climatico ci accompagnerà anche per le prossime 48/72 ore. In questo lasso di tempo le giornate trascorreranno, gioco forza, senza particolari scossoni e gli unici piccoli disturbi saranno da attribuire a qualche nube sparsa a ridosso della dorsale appenninica del Sud e a qualche densa foschia e locali banchi di nebbia in formazione tra la tarda notte e le prime luci del giorno a carico di alcuni angoli della Valle Padana e delle aree più interne del Centro.

Attenzione però, in quanto c’è un’importante notizie sulla quale poniamo la nostra attenzione. Dai principali centri di calcolo infatti, arriva un’ipotetica data di fine di questo colpo di coda estivo. Se tutto verrà confermato, il bel tempo e il caldo ci accompagneranno sicuramente fino a Venerdì 7, mentre tra Sabato 8 e Domenica 9, l’alta pressione potrebbe iniziare a perdere di energia sotto la spinta di un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa, pronto a proporci l’ennesimo ribaltone. Attendiamo conferme.