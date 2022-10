Nonostante qualche pioggia, le nebbie notturne e mattutine e una moderata nuvolosità, il tutto carico di alcune regioni del Nord, sull’Italia si continua a vivere un contesto meteorologico ben lontano dalla normalità. Sul bacino del Mediterraneo infatti, è ancora saldamente presente un vasto campo di alta pressione di matrice africana che sta contribuendo a mantenere le temperature ben superiori alla media del periodo.

Anche nei prossimi giorni l’anticiclone di origine sub-sahariana non vorrà proprio saperne di spostarsi dall’Italia e le condizioni atmosferiche saranno così destinate a mantenere un aspetto praticamente estivo su molte regioni. Solo Lunedì il tempo continuerà a fare un po’ i capricci sulle regioni alpine e prealpine in particolare sui comparti del Nordovest dove qualche pioggia potrà verificarsi anche su alcuni tratti di pianura e fino alla Liguria.

Più asciutto risulterà il tempo al Nordest dove qualche pioggia arriverà entro sera, mentre sul resto del Paese il meteo si manterrà decisamente più tranquillo e in parte anche ben caldo e soleggiato specie al Sud e sulle due isole Maggiori.

Dopo queste ultime note d’incertezza sul fronte meteo, tra Martedì 25 e Mercoledì 26 l’anticiclone africano riuscirà a spingere il suo baricentro ulteriormente verso Nord quel che basta per riportare una discreta stabilità anche sul resto del Nord. Si aprirà così una lunga parentesi all’insegna di un’atmosfera statica per tutti e con temperature che si manterranno lontanissime dagli standard climatici del periodo.

Le uniche note stonate, come spesso avviene in questo periodo dell’anno in presenza delle alte pressioni, saranno da attribuire alle fitte nebbie che si svilupperanno la notte e nelle prime ore del mattino a carico della Val Padana e delle aree più interne del Centro. Qui bisognerà fare molta attenzione alle forti riduzioni alla visibilità con importanti disagi alla circolazione stradale.

Se tutto verrà confermato, anche nei giorni successivi non sembrano sopraggiungere importanti cambiamenti, ma di questo ce ne occuperemo nei prossimi aggiornamenti.