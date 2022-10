Ottobre non ha affatto svoltato verso un meteo pienamente autunnale, ma anzi ci ha riportato indietro di colpo. Quella che stiamo vivendo in questi giorni è già la seconda ottobrata del mese, con l’anticiclone africano che non intende abdicare facilmente dal Mediterraneo.

Quando parliamo di ottobrata facciamo riferimento al clima mite e soleggiato di Ottobre, con diverse giornate consecutive favorevoli alle gite fuori porta. Il termine trae origine dall’antica tradizione legata alle feste romane di fine vendemmia.

Non è raro avere questi periodi ad Ottobre con l’alta pressione che si afferma per diversi giorni. Alla luce delle previsioni meteo, in base alle quali questa fase di stabilità e caldo potrebbero durare ancora a lungo, non possiamo non parlare di grossa anomalia.

La persistenza così tenace dell’anticiclone, unitamente alle temperature troppo elevate per il periodo, non hanno nulla a che fare con il clima tipico di ottobre. Ogni tentativo di ritorno ad uno scenario più autunnale per il momento resterà vano, a parte delle temporanee eccezioni.

La perturbazione atlantica, attesa dopo metà settimana sul Nord Italia, rappresenterà solo una breve parentesi. Oltre alle tanto agognate piogge, preziose contro la siccità, le temperature caleranno riportandosi momentaneamente nella norma, limitatamente alle sole regioni settentrionali.

Fiammata africana poderosa dal prossimo weekend

Una nuova e più possente rimonta dell’anticiclone africano caratterizzerà il meteo fra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Il promontorio anticiclonico si contrapporrà ad un profondo vortice bloccato a ridosso della Francia e della Penisola Iberica.

Masse d’aria ancora più calde di origine sahariana si spingeranno sull’Italia, con temperature che sotto l’azione di venti da sud potrebbero occasionalmente superare i 30 gradi in qualche località tra il Sud e le due Isole Maggiori.

Il Nord Italia resterà più ai margini dal caldo anomalo, più esposto ai flussi umidi atlantici con associati passaggi piovosi. Bisognerà però attendere per un ridimensionamento generale dell’anticiclone africano, che stenterà ad arrivare almeno da qui ai prossimi 10 giorni.

Temperature massime fino al 24 ottobre 2022 per i capoluoghi italiani

Carbonia, Iglesias 32°C

Foggia, Olbia, Villacidro, Oristano, Sanluri 31°C

Palermo, Sassari, Catania, Nuoro, Cosenza 30°C

Ascoli Piceno, Messina, Cagliari, Chieti, Tempio Pausania, Tortolì 29°C

Benevento, Terni, Bari, Barletta, Lanusei, Reggio di Calabria, Teramo, Roma 28°C

Trani, Andria, Salerno, Siracusa, Trieste, Caserta, Catanzaro 27°C

Avellino, Napoli, Pescara, Forlì, Lecce, Rieti, Pisa, Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Taranto, Cesena, Crotone, Grosseto, Macerata, Matera, Brindisi, Frosinone, Genova, Potenza, Rimini 26°C

Latina, Livorno, La Spezia, Pesaro, Vibo Valentia, Ravenna, Viterbo, Firenze, Savona, Treviso, Udine, Padova, Pordenone, Ragusa, L’Aquila, Vicenza, Arezzo, Carrara, Massa, Modena, Prato, Rovigo, Bologna, Mantova 25°C

Reggio nell’Emilia, Ancona, Campobasso, Ferrara, Lucca, Isernia, Parma, Verbania, Lecco, Venezia, Cremona, Milano, Asti, Pavia, Enna, Gorizia, Monza, Piacenza, Siena, Brescia, Como, Pistoia, Alessandria, Imperia, Perugia, Urbino 24°C

Lodi, Verona, Vercelli, Fermo, Torino, Novara, Bergamo, Sondrio 23°C

Varese, Trento 22°C

Cuneo, Aosta, Bolzano, Belluno 21°C

Biella 20°C