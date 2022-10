L’atmosfera prova ad assumere connotati autunnali con l’ausilio di una perturbazione che transiterà su alcune regioni del nostro Paese tra Venerdì e Sabato. Si tratta di un fronte moderatamente perturbato di origine oceanica che sfrutterà l’unica distrazione di questi giorni da parte dell’anticiclone africano presente sull’area mediterranea.

Già nel corso della mattinata di Venerdì i cieli si presenteranno con sfumature ben diverse rispetto ai giorni scorsi. Un grigio piuttosto invadente infatti troverà la sua origine in un tappeto di nubi piuttosto dense che ricopriranno gran parte delle regioni del Nord, ma anche molti settori del Centro.

Arriveranno pure le prime piogge a carico delle regioni alpine di Nordovest con qualche isolato piovasco non escluso anche su alcuni tratti della Liguria centrale, mentre sul resto del Paese, fatta eccezione per tante nubi sul resto del Nord e al Centro, il meteo si manterrà asciutto a tratti anche soleggiato sulle regioni del Sud.

Con il passare delle ore alcuni piovaschi si sposteranno dai rilievi alpini e prealpini verso le alte pianure di Piemonte e Lombardia e ancora una volta sulla Liguria. I fenomeni localmente potranno anche assumere carattere temporalesco.

Proseguirà invece un tempo più asciutto sul resto del Nord dove tuttavia la pioggia raggiungerà entro sera tutto l’arco alpino. Nubi sparse al Centro e praticamente piena Estate al Sud e sulle due Isole Maggiori dove i termometri rimarranno inchiodati su valori fortemente sopra media.

Sabato la perturbazione si muoverà molto rapidamente verso levante lasciando tuttavia una mattinata ed una parte del pomeriggio con ancora qualche piovasco a spasso per il Nord in movimento da ovest verso est. Il brutto tempo si assorbirà comunque nel corso del tardo pomeriggio a garanzia di una serata ed una nottata tranquilla per tutto il Paese.

La pressione infatti tornerà rapidamente a salire regalandoci una Domenica di stampo estivo praticamente su tutto il Paese con temperature anche superiori ai 32/33°C in Sardegna e prossime ai 26/27°C su tutto il Centro e il Nord.