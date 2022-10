Si fa sempre più pesante questa anomala situazione meteo climatica che avvolge ormai da giorni il nostro Paese. Stiamo infatti vivendo l’ennesima parentesi simil estiva con tanto sole e soprattutto tanto caldo fuori stagione. Sopra le nostre teste infatti, incombe ormai da giorni un promontorio di alta pressione di origine africana reo d’aver trasformato questa fase d’Ottobre in un contesto ben lontano dall’essere autunnale.

Ad aggravare questa situazione già di per sé alquanto critica, ecco che arrivano ulteriori conferme circa quanto potrà accadere nei prossimi giorni e cioè un ormai certo proseguimento di questa situazione di stallo con un’alta pressione sempre robusta e ben salda sull’area del Mediterraneo.

A poco infatti servirà il transito di una veloce perturbazione attesa tra Venerdì e Sabato visto che già da Domenica la pressione tornerà rapidamente ad aumentare a garanzia di un giorno di festa forse tra i più stabili e caldi della settimana.

Gioiranno dunque gli amanti del sole e del caldo che potranno godere di una giornata adatta sia ad un gita al mare che in montagna, mentre per chi spera nell’arrivo di un’atmosfera grigia, fresca ed uggiosa dovrà probabilmente armarsi davvero di tanta, tanta pazienza.

Anche la prossima settimana infatti pare destinata a trascorrere sotto il dominio di un ostinato campo di alta pressione che continuerà ad essere alimentato da calde messe d’aria di origine sub-sahariane.

Da Lunedì 24 e almeno fino a Mercoledì 26 l’atmosfera continuerà a rimanere in una sorta di caldo letargo dispensando ore e ore di sole e di caldo fuori stagione anche se non mancheranno ugualmente le nebbie al Nord e nelle aree interne del Centro soprattutto nottetempo e nelle ore prossime all’alba.

Detto ciò, la domanda ora nesce spontanea; ma quanto durerà ancora questa anomala, per non dire eccezionale, ondata di calda stabilità? Come sempre a darci una risposta ci pensano i centri di calcolo che a tutt’oggi vedrebbero una presunta fine sul finire del mese anche se ci sarà ovviamente bisogno di ulteriori conferme. Attendere prego…