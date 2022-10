Il caldo anomalo ha i giorni contati, con meteo che subirà un drastico cambiamento nella seconda parte della settimana. Una perturbazione, coadiuvata da aria fredda d’origine polare, riporterà il maltempo e spazzerà via in modo brusco l’ondata di caldo anomalo che ha dominato nelle ultime due settimane.

Lo sbalzo termico risulterà davvero eclatante, in quanto passeremo da temperature molto al di sopra della media fino a valori persino inferiori. Correnti fredde, di provenienza nordica, accompagneranno infatti la perturbazione che attraverserà tutta Italia.

Il cambio improvviso sarà quindi notevole e probabilmente sarà maggiormente sentito in montagna, specie sulle Alpi dove tornerà la neve. In realtà le nevicate in questo periodo dovrebbero essere una normalità in montagna, ma diventano notizia dopo un ottobre così caldo e secco.

Lo zero termico, nelle ultime settimane, si è mantenuto spesso tra i 3500 e a tratti i 4000 metri d’altitudine, come accade in piena Estate. I turisti che si sono recati in montagna hanno fronteggiato il caldo anomalo e non certo le prime nevicate. Ora lo zero termico si porterà anche al di sotto dei 2000 metri, con ritorno alla normalità.

Raffreddamento brusco e forte su tutta Italia

L’irruzione fredda si farà sentire dal giorno 4 novembre dapprima sul Nord e in parte sulle regioni centrali, poi il calo termico si espanderà in seguito anche al Sud. Avremo modo di percepire freddo, anche se si tratterà sostanzialmente di un ritorno verso condizioni più tipiche per il periodo.

Inevitabile che sia così, dopo tutto il caldo anomalo a cui ci siamo assuefatti. Il calo termico è stimato fino a 10 gradi e più sulle aree interne e montuose. Entro sabato 5 tutta Italia sarà sotto gli effetti dell’afflusso d’aria più fredda, con temperature che solo in alcune località del Sud supereranno i 20-21 gradi.

L’aria si farà parecchio pungente anche la notte, con temperature minime che nel weekend potranno scendere fino attorno ai 5-6 gradi in alcune località della Val Padana e nelle valli del Centro Italia. Non mancherà qualche occasionale gelata sui fondovalle più riparati.

Nella prossima settimana le temperature potrebbero gradualmente risalire nei valori massimi, qualora fosse confermata la tendenza al ritorno dell’anticiclone. Non sono quindi da escludere altre fasi miti nel corso di novembre.