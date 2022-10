Che pazzo clima! Siamo passati da un contesto praticamente autunnale ad un ritorno dell’Estate. E come se non bastasse ecco che molto presto le cose potrebbe nuovamente cambiare. Felici gli amanti del fresco e del brutto tempo, sicuramente meno invece chi ha accolto con gioia le giornate calde e soleggiate di questi inizi di Ottobre.

Ma alla fine ben sappiamo ormai come il tempo, gira e rigira, faccia sempre quello che vuole e poco gli importa delle nostre preferenze. Alla fine, meglio così comunque. Ci manca solo che il tempo decida del suo aspetto in base ai nostri criteri.

Chiusa questa breve parentesi, cerchiamo di capire più nel dettaglio cosa accadrà nel medio termine. Il meteo che ci attende per i prossimi 2/3 giorni non ha bisogno di particolari presentazioni. Già ne abbiamo trattato in altri editoriali di come sole e caldo ci accompagneranno fino alle porte del Weekend.

Sarà infatti proprio tra Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre che l’alta pressione, tutt’ora presente sul nostro Paese, inizierà a perdere del suo smalto sotto la spinta di fresche ed instabili correnti sospinte da un profondo vortice ciclonico in discesa direttamente dalle terre più settentrionali del vecchio continente.

Le prime regioni ad accorgersi di questo previsto cambiamento saranno la Sardegna e l’area del medio e alto Tirreno dove troveremo già una diffusa nuvolosità, che in quel di Sabato porterà le prime piogge sull’Isola, mentre Domenica alcuni piovaschi potranno raggiungere le coste tirreniche del Centro fino alla Liguria di Levante.

Sarà con l’inizio della prossima settimana invece il momento in cui assisteremo ad un più evidente cambiamento verso il brutto tempo. Tra Lunedì 10 e Martedì 11 infatti, arriverà sull’Italia una vera e propria perturbazione atlantica che interesserà il Nord Lunedì e anche il Centro Martedì con il suo carico di piogge, temporali ed un generale ritorno a temperature più consone all’Autunno.

In seguito tra Mercoledì 12 e Giovedì 13 piogge e temporali si sposteranno verso le regione del Sud mentre al Nord e su gran parte del Centro tornerà il sereno. Se tutto verrà confermato poi, a cavallo del fine settimana, la perturbazione atlantica abbandonerà abbastanza rapidamente anche il Mezzogiorno a garanzia di un probabile weekend di nuovo all’insegna di una maggior stabilità. Attendiamo conferme in merito.