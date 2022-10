Ottobre si è chiuso all’insegna ancora del dominio di un potente anticiclone, responsabile di una lunga fase di meteo anomalo tutt’altro che autunnale. L’alta pressione, grazie al continuo apporto di masse d’aria di matrice subtropicale, ha portato temperature incredibilmente elevate per gran parte del mese.

Quella che all’inizio poteva essere una tipica ottobrata si è poi prolungata con costanza, tra alti e bassi. Le perturbazioni non si sono viste e la persistenza del caldo fuori stagione ha rappresentato la principale anomalia, che porterà ottobre a chiudere come mese più caldo della storia.

Novembre si appresta ad iniziare quasi invariato, almeno per quanto concerne le temperature ancora ben al di sopra della media. La novità sarà però legata all’ingresso di una timida perturbazione, in grado di portare qualche pioggia al Nord per la giornata di Ognissanti.

Il ritorno della pioggia rappresenta un’assoluta novità dopo settimane di secco totale. Non si tratterà di piogge importanti, ma del tutto localizzate e fugaci, che però segneranno l’inizio di un progressivo cambiamento pronto ad aprire la strada ad una svolta.

Sbalzo repentino verso l’autunno

L’anticiclone ed il caldo anomalo reggeranno ancora per poco, grosso modo sino a giovedì 3 novembre quando comunque inizierà a manifestarsi un peggioramento ben più deciso al Nord, ad opera di una perturbazione pronta a scalzare l’anticiclone e la bolla calda africana.

Ci sarà quindi una mini “novembrata” e poi l’autunno irromperà all’improvviso. La perturbazione in arrivo tra giovedì e venerdì sarà traghettata da aria fredda che favorirà l’approfondimento di un vortice ciclonico pronto ad esaltare il maltempo, con temporali, venti in rinforzo e temperature in picchiata.

Il cambio di passo dell’Autunno si farà davvero sentire, con le temperature che precipiteranno localmente anche al di sotto della media. Considerando il caldo anomalo che imperversa ancora sull’Italia, la colonnina di mercurio farà registrare crolli anche di oltre 10 gradi.

Come proseguirà Novembre? Difficile dirlo e non è detto che quella in arrivo sarà davvero la svolta definitiva verso l’autunno piovoso o l’arrivo del freddo invernale anticipato. L’anticiclone potrebbe ancora tornare a sbarrare la strada alle perturbazioni e dare impulso a nuove possibili novembrate.