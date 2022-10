Gli ultimi aggiornamenti confermano che andremo presto incontro ad un cambiamento meteo in senso più autunnale. Il potente campo anticiclonico, responsabile di questa fase di caldo anomalo, ha i giorni contati e sarà messo in crisi dalle prime infiltrazioni atlantiche.

Non ci saranno però modifiche sostanziali fino al ponte di Halloween e Ognissanti. L’anticiclone africano regnerà sovrano non solo in Italia, ma anche alle latitudini centro-meridionali del Continente. Di conseguenza, le perturbazioni saranno deviate ancora molto a nord.

Il cuore caldo dell’alta pressione si trasferirà sull’Europa Centrale, con anomalie termiche davvero esagerate dell’ordine dei 12-15 gradi. In Italia saranno soprattutto le regioni del Nord alle prese con il caldo anomalo, al netto delle nebbie che smorzeranno parzialmente la calura almeno in Val Padana.

L’avvio di Novembre coinciderà con l’indebolimento dell’anticiclone lungo il margine settentrionale, sotto il pressing di un fronte atlantico che inizierà ad abbassarsi di latitudine. Le correnti oceaniche tenteranno la progressiva avanzata verso levante.

I primi flussi d’aria umida in quota convoglieranno nubi via via più compatte sul Nord, mentre al Centro-Sud lo scenario resterà immutato per la festività di Ognissanti con un contesto soleggiato temperature sempre nettamente al di sopra delle medie del periodo.

Perturbazioni sempre più decise verso l’Italia

Gli effetti delle correnti atlantiche si faranno più evidenti dal 2 Novembre, con il cedimento dell’anticiclone che determinerà l’arrivo di un impulso perturbato. Ci attendiamo qualche pioggia sul Nord, a partire dai settori occidentali e dall’Arco Alpino.

L’anticiclone sembra destinato a cedere e potrebbe pertanto lasciare strada alle grandi perturbazioni atlantiche. Qualora questa tendenza fosse confermata, ci sarebbe la possibilità di un cambiamento più radicale con l’intrusione di un vortice sul Mediterraneo a ridosso del weekend del 5-6 Novembre.

Tutto è da vedere però sul fatto che l’Autunno possa davvero tornare ad imporsi con un tempo più tipico per la stagione e quindi con le tanto agognate piogge. Non è ancora chiaro se si aprirà davvero la porta per le perturbazioni, oppure se l’anticiclone tenterà subito un rimedio.