L’Italia vive una fase meteo che si può definire eccezionale, con temperature che da svariati giorni si mantengono molto superiori alla norma del periodo. In Sardegna si sfiorano i 30 gradi, ma fa caldo un po’ sull’intero Stivale con punte diffuse di 25-26 gradi persino sulle pianure del Nord Italia.

La presenza di una bolla d’aria molto calda in quota comporta le maggiori anomalie termiche in montagna. Basti pensare che lo zero termico sulle Alpi sta raggiungendo i 4000 gradi di quota come accade di rado anche in piena estate. Inutile dire che i ghiacciai alpini d’alta quota sono messi a dura prova.

Il caldo anomalo è legato al potente anticiclone africano che abbraccia l’Italia, ma ora si avvicina una perturbazione destinata ad interessare le regioni settentrionali nella seconda parte di settimana. Il peggioramento riporterà qualche pioggia, nulla a che fare con il tipico maltempo autunnale.

Seguirà ancora più caldo dal weekend

Inevitabilmente le temperature caleranno al Nord, ma sarà un ridimensionamento temporaneo di questa calura fuori stagione. Il rientro verso la media riguarderà solo le temperature massime, mentre al Centro-Sud proseguirà l’anomalia a causa dell’insistenza dell’anticiclone africano.

La vera notizia è che il caldo africano tornerà poi di nuovo a rincarare parecchio la dose nel weekend. L’anticiclone africano deve mostrare ancora il meglio o il peggio di sé, con temperature che si spingeranno ancora più in alto.

Flussi caldi di matrice subtropicale punteranno infatti in modo ancor più diretto l’Italia, contrariamente a questi giorni in cui Francia e Penisola Iberica sono state investite dalle maggiori anomalie termiche. Il weekend vedrà quindi realmente caldo localmente estivo, con temperature inquietanti per il periodo.

La Sardegna sarà probabilmente la regione più colpita, con temperature che supereranno i 30 gradi fino a picchi di 33 gradi almeno per 3 giorni, ad iniziare da sabato 22 Ottobre. La bolla calda interesserà poi anche il Centro-Sud, con picchi notevoli fino a 29-30 gradi. Ecco la stima dei valori attesi nelle maggiori città.

Temperature massime fino al 25 ottobre 2022 per i capoluoghi italiani

Iglesias, Olbia 32°C

Oristano, Carbonia, Sanluri 31°C

Villacidro, Nuoro, Sassari 30°C

Terni, Catania, Benevento, Lanusei, Ascoli Piceno, Tempio Pausania, Foggia 29°C

Cosenza, Taranto, Tortolì, Palermo 28°C

Caserta, Rieti, Bari, Messina, Modena, Napoli, Cagliari, Frosinone, Reggio nell’Emilia, Avellino, Rimini, Roma 27°C

Salerno, Siracusa, Teramo, Cesena, Firenze, Grosseto, L’Aquila, Pesaro, Viterbo, Isernia, Pisa, Ravenna, Forlì, Bologna, La Spezia, Matera, Trapani, Chieti, Reggio di Calabria, Trani, Barletta, Catanzaro, Ferrara, Agrigento, Crotone, Livorno, Parma, Caltanissetta, Rovigo 26°C

Campobasso, Genova, Lecce, Prato, Savona, Ragusa, Lucca, Carrara, Latina, Macerata, Massa, Pistoia, Arezzo, Potenza, Ancona, Andria, Brindisi, Urbino, Pescara 25°C

Quando finirà questo caldo? Le ultime proiezioni meteo non fanno al momento sperare in cambiamenti sino a fine mese ed al periodo di Halloween ed Ognissanti. Solo le regioni del Nord Italia saranno lambite da qualche perturbazione, mentre il resto della Penisola rimarrà sotto le grinfie dell’Africano.