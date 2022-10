L’anticiclone africano ha riportato una parvenza di meteo estivo fuori stagione, con temperature molto al di sopra della media. Solo negli ultimissimi giorni del mese l’alta pressione inizierà a perdere colpi. Non s’intravede però all’orizzonte ancora nessuna svolta incisiva che possa ricondurci verso i binari dell’autunno.

La follia climatica di questo ottobre è clamorosa, considerando che il caldo si protrae da inizio mese quasi senza interruzioni. Siamo dinanzi ad una situazione di sostanziale stallo, con le saccature atlantiche che sprofondano appena ad ovest dell’Europa, favorendo più ad est la rimonta dell’anticiclone subtropicale.

Inizialmente avevamo accolto il bel tempo ed il tepore, con la definizione di ottobrata. L’anomalia si è poi rivelata talmente grave e persistente che siamo dinanzi ad un mese di Ottobre che ha tutte le carte in regola per risultare il più caldo di sempre, non solo in Italia ma anche in Europa.

Nella nuova settimana l’anticiclone africano continuerà a farla da padrone, anche se ci sarà inizialmente un nuovo disturbo legato al passaggio della coda di una perturbazione. Le conseguenze saranno limitate al Nord Italia, con qualche pioggia o temporale specie su aree alpine e prealpine.

A seguire, avremo diversi giorni con clima ancora più caldo per la maggiore forza dell’anticiclone africano che risalirà molto più a nord a metà settimana. Tutta Italia sarà quindi sotto scacco dell’anticiclone e le piogge resteranno ben al largo della Penisola.

Prime proiezioni sulla fine del dominio africano

Sole e caldo domineranno quasi incontrastati, anche se bisognerà mettere in conto qualche nebbia da inversione termica specie in Val Padana. L’anomalia climatica eccezionale non risparmierà nemmeno le nazioni dell’Europa Centro-Occidentale, con la bolla africana che risalirà fin su Francia e Germania.

L’ingombro dell’anomalo anticiclone subtropicale proseguire per tutta la settimana, anche se proprio nell’ultimo weekend di ottobre l’anticiclone potrebbe iniziare a sgonfiarsi, quanto meno parzialmente. Masse d’aria più fredde potrebbero farsi strada verso l’Europa Centro-Orientale.

C’è quindi la possibilità che lo scenario possa cambiare entro inizio Novembre. Per il ritorno del vero autunno la strada è ancora molto in salita e soprattutto non è ancora dato sapersi quando torneranno le piogge che dovrebbero essere le protagoniste in questo periodo.