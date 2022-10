Un rapido impulso perturbato sta transitando su parte del Nord Italia, portando una temporanea fase di meteo più movimentato ed un ridimensionamento del caldo anomalo. Sul resto d’Italia prevale invece l’anticiclone africano, con temperature molto elevate per il periodo che occasionalmente superano persino i 30 gradi.

I disturbi legati a questa perturbazione si attarderanno sino a martedì al Nord con piogge ormai residue sulle Alpi Orientali e sul Levante Ligure. La forza dell’anticiclone africano resterà invariata sul resto d’Italia, pronta a ricevere una nuova spinta verso nord alla conquista dell’intera Penisola.

Nella parte centrale della settimana il dominio dell’anticiclone africano assicurerà stabilità diffusa anche al Nord, con solo poche nubi legate spesso alle nebbie in formazione nelle ore più fredde. Le temperature risaliranno in modo deciso, soprattutto sulle alture lungo l’Arco Alpino.

In questa fase l’anticiclone africano riprenderà ad estendersi con forza dalle latitudini mediterranee verso l’Europa centrale, per effetto di un nuovo sprofondamento della circolazione depressionaria atlantica in corrispondenza dell’arcipelago delle Azzorre.

Le città più calde, previsioni temperature massime fino al 30 ottobre 2022

Catania 32°C

Oristano, Cagliari, Sanluri, Tortolì, Foggia 30°C

Carbonia, Villacidro, Iglesias, Reggio di Calabria, Caltanissetta 29°C

Olbia, Ragusa, Messina, Palermo, Matera, Sassari, Terni, Taranto, Andria, Siracusa 28°C

Barletta, Nuoro, Grosseto, Lanusei, Tempio Pausania, Trapani, Cosenza, Crotone, Agrigento, Caserta, Salerno 27°C

Napoli, Pistoia, Roma, Frosinone, Prato, Catanzaro, Firenze, Rieti, Pesaro, Ascoli Piceno, Bari, Benevento, Chieti, Savona, Enna, Rimini, Trieste, Livorno, Lucca, Trani 26°C

Arezzo, Genova, Pisa, Avellino, La Spezia, Cesena, Latina, Viterbo, Campobasso, Massa, Ravenna, Sondrio, Carrara, Forlì, L’Aquila 25°C

Imperia, Brindisi, Ancona, Lecce, Siena, Isernia, Teramo, Vibo Valentia, Vicenza, Padova, Potenza, Treviso, Verbania, Aosta, Ferrara, Mantova, Modena, Pescara, Rovigo, Bologna, Lecco, Pordenone 24°C

Trento, Verona, Gorizia, Perugia, Belluno, Reggio nell’Emilia, Udine, Bolzano, Venezia, Parma, Como, Cremona, Macerata 23°C

Asti, Brescia, Milano, Monza, Piacenza, Torino, Cuneo, Pavia, Alessandria, Vercelli, Bergamo, Biella, Lodi, Novara, Urbino, Fermo 22°C

Varese 21°C

Ci attendono giornate di sole prevalente e clima molto caldo per il periodo probabilmente anche per tutta la seconda parte della settimana. Probabilmente al Sud si perderà qualche grado, per lievi refoli d’aria più fredda dai Balcani.

Il grosso del caldo anomalo concentrerà la propria attenzione sull’Europa Centro-Occidentale ed in qualche modo anche sul Nord Italia. Si prolungherà così questa fase anomala eccezionale che, ormai certamente, ci trascineremo dietro sino agli ultimi giorni di ottobre.

La tardiva ondata di caldo sembra avere intenzione di proseguire anche ad inizio novembre, con l’anomalo anticiclone che non intende per il momento lasciare assolutamente spazio al ritorno delle perturbazioni e ad un contesto meteo più tipicamente autunnale.