Le previsioni di pioggia in Italia nei prossimi 15 giorni non sono affatto buone, se non si esclude qualche episodico temporale, ma soprattutto il peggioramento previsto tra venerdì e sabato su parte del Nord Italia. Peraltro, questo cambiamento è stato abbastanza ridimensionato, mentre ci sono ampie conferme della nuova ondata di caldo che si verificherà durante la prossima settimana, quando varie località delle regioni centromeridionali potranno toccare soglia 30 °C.

Per tutto il periodo avremo temperature sopra la media, e questo ottobre potrebbe rivelarsi tra i più caldi degli ultimi decenni. Ovviamente sarà necessario attendere la sua conclusione per trarne confronti col passato.

In un contesto così anomalo è necessario analizzare quando potrebbe esserci un cambiamento del tempo, ma soprattutto quando potrebbero tornare delle piogge diffuse, perché parecchie aree d’Italia sono in fortissimo deficit pluviometrico se non addirittura in siccità. Sarà pur vero che alcune località hanno ricevuto di forti nubifragi, ma come abbiamo evidenziato numerose volte non sono queste le piogge che attenuano il deficit pluviometrici e soprattutto sconfiggono la siccità.

L’autunno sta trascorrendo, quello meteorologico con ottobre sarà concluso per 2/3, e per piogge abbondanti dovremmo confidare con novembre. Siccome la speranza ci aiuta ad andare avanti, qualche anno fa ci furono delle grandi piogge in dicembre, e furono talmente violente che si ebbe il dicembre tra i più piovosi da decenni. In quell’occasione rischiarono di straripare i grandi corsi d’acqua anche dell’Italia centrale, come l’Arno e il Tevere.

Però, anche questi fenomeni sono da contemplare tra cui gli estremi, in quanto anche se cadde tanta pioggia in un periodo limitato di circa 40 giorni, tutto attorno si ebbero dei deficit pluviometrici. È questa sembra essere la linea di tendenza generale di questi anni.

Ma quella che sta sconvolgendo l’autunno 2022 è assai peggio. Peraltro, questo autunno è più asciutto e caldo rispetto a quello anomalo che avvenne nel 2021. Il nostro autunno, come anomalie fa seguito all’estate 2022, alla primavera, l’inverno, l’autunno 2021. Insomma, in una situazione meteo così compromessa è necessario individuare delle vie di uscita verso una blanda normalità climatica. Per farlo abbiamo consultato proiezioni meteo climatiche più lungo termine, per determinare quando le anomalie cominceranno a diminuire.

Le anomalie della temperatura sono più marcate nelle regioni settentrionali, dove persistono valori anche di otto gradi sopra la media. Le anomalie previste dai modelli matematici sembrerebbero proseguire anche per lunghi periodi di novembre, ma dovrebbero diminuire. Ma parliamo di previsioni a lunghissimo termine. Una curiosità, sono attese temperature che andranno sotto la media sui maggiori rilievi, in particolare le Alpi e quelli più elevati dell’Appennino, ma anche della Sardegna e della Sicilia.

Questa diminuzione di temperatura potrebbe supporre l’arrivo della neve a quote più prossime alla media al Nord Italia. Peraltro, le precipitazioni accumulate dovrebbero essere abbondanti in ampie aree del Nord Italia e le regioni tirreniche, ma anche quelle appenniniche. Il cambiamento sembra giungere però avanti nel tempo, soprattutto nel corso della metà di novembre, quando l’anticiclone africano dovrebbe perdere forza, e varie perturbazioni potrebbero raggiungere l’Italia.

Piuttosto, novembre e la prima parte di dicembre devono darci tanta pioggia, essendo un periodo, come dire, di quelli da ultima chiamata per ottenere precipitazioni intense.

Forse novembre potrebbe non sancire il termine del deficit pluviometrico, ma per affermarlo con sicurezza dobbiamo aspettare di avere informazioni più precise, e vedere un cambiamento in periodi più brevi.

Per quanto riguarda la temperatura dell’inverno, le anomalie sembrano ridursi a dicembre quando potrebbero essere addirittura irrisorie, e forse azzerarsi a gennaio, mentre con febbraio potrebbero lievemente aumentare verso l’alto. Complessivamente non è previsto un inverno più freddo della media, ciò potrebbe dare spazio a periodi comunque caratterizzati da ondate di freddo se non di gelo. Inoltre, sono attese precipitazioni invernali superiori alla media.

Insomma, i buoni propositi ci sono, c’è da augurarsi che seguano i fatti, anche perché ad ora ne abbiamo vissuti in negativo un grave eccesso.