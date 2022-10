Dove l’Autunno? Domanda che in tanti si stanno ponendo, giustamente, alla quale vogliamo provare a dare una risposta. Fino a questo momento, pur considerando valide alcuni sussulti temporaleschi – localmente persino esagerati – le condizioni meteo hanno avuto una staticità imbarazzante.

L’Alta Pressione è troppo forte, così come l’Atlantico è troppo debole (alle nostre latitudini). Lasciamo perdere uragani e quant’altro, quello è un altro paio di maniche e fortunatamente non ci riguarda. Poi sì, qualche risvolto potremmo registrarlo anche noi qualora i rimasugli di qualche struttura ciclonica riescano a puntare l’Europa occidentale.

Per quanto ci riguarda l’altro è un’altra storia e fin tanto che i cicloni nord atlantici non romperanno gli indugi ci sarà poco da fare. La prossima settimana, senza andare troppo lontano, ci ricorderemo di che vuol dire stare in compagnia dell’Anticiclone africano. Già, un altro sussulto d’Estate, un’altra fiammata d’aria calda che non farà altro che incrementare l’energia termica del Mediterraneo.

Forse, ma come sempre il condizionale è d’obbligo, qualche timida novità potrebbe riguardarci sul finire della prossima settimana e l’inizio della successiva. Ovvero una massa d’aria fredda potrebbe lambire le nostre regioni favorendo almeno un crollo delle temperature. Eventuali fenomeni saranno da valutare nel momento in cui tale scenario dovesse trovare riscontro.

Ma anche quel tipo di configurazione non è certo la classica schematica autunnale. Non una perturbazione atlantica, per capirci, bensì una massa d’aria fredda innescata da un improvviso scambio meridiano. Tant’è, di questi tempi bisogna accontentarsi di ciò che passa il convento.

Tornando alla domanda iniziale: quando una vera svolta? Difficile dirlo, a questo punto tutto sembra rimandato a novembre. Novembre che, negli ultimi anni, è diventato un mese propizio a pesanti ondate di maltempo e precoci irruzioni fredde. Sarà così anche quest’anno? Vedremo, fatto sta che ottobre non sembra avere la minima intenzione di cambiare registro.