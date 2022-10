Vediamo laghi alpini sempre più privi d’acqua, ghiacciai appena velati di quella neve che è caduta a tratti nell’ultimo mese di Autunno, ove il pericolo maggiore sono le alte temperature, con minime sopra zero anche a 3500 di quota. Ma nel resto d’Italia non è che il deficit pluviometrico sia finito, e non lo è nemmeno la siccità.

Qui parliamo di non Autunno, per ora, in quanto 2 mesi su 3 della stagione meteorologica si concluderanno con fortissimi deficit di pioggia. E non veniteci a dire che questa o quella località ha avuto un surplus di pioggia per uno, due, tre nubifragi. Tali eventi così isolati sono l’anticamera della desertificazione galoppante.

Le alte temperature costanti su una parte dell’Europa dovrebbero far riflettere, perché se da una parte c’è forse il risultato dei cambiamenti climatici, dall’altra c’è un’alterazione della variabilità del clima, di quelle che sono le sue fluttuazioni, deviate chissà come e perché. Numerosi studi individuano cosa genera questo clima così diverso, ma non le cause, perché non tutte traggono diretta influenza dal clima che cambia a livello globale.

Orbene, i cambiamenti climatici potrebbero aver accentuato la forza degli anticicloni africani, questo è stato riferito da quegli studi svolti dagli scienziati europei, dove la ricerca sul clima è sotto finanziata se paragonata a quanto avviene negli USA. Ed è dall’America che arrivano i maggiori chiarimenti, perché in Italia vediamo e leggiamo soprattutto il singolo ricercatore che pubblica la sua tesi, poi del resto poco trapela.

In Europa un’ottima fonte di informazione è Copernicus, un’organizzazione tutta europea che studia il clima, svolge previsioni meteo e climatiche. Ma sono necessari finanziamenti molto più concreti per avvicinarci alla potenza del N.O.A. statunitense.

La Spagna ha portato avanti studi attraverso il suo servizio meteo nazionale per individuare la tendenza della piovosità nella Penisola Iberica, dove sono in questo decennio si è avuta una diminuzione drastica. La causa della diminuzione della piovosità è innata nell’anomala posizione nel semestre freddo dell’Anticiclone delle Azzorre e Bahamas, che ostacola il transito delle perturbazioni foriere di pioggia. Mentre d’estate spadroneggia un sempre più ardito Anticiclone Africano, che non solo genera siccità, ma anche temperature elevatissime che sono causa di una minore piovosità e impoverimento delle risorse idriche.

Il risultato di tale studio è applicabile anche all’Italia, anche se le piogge derivanti da sistemi afro-mediterranei ci danno piogge più che in Spagna, seppur limitate a tempi brevi. Piogge spesso violente, di breve durata, più probabili in una parte dell’Autunno, scarse d’Inverno e Primavera per l’opprimente presenza degli anticicloni.

Or ora, se anche novembre si concluderà con piogge deficitarie, il 2022 sarà l’anno tra i più siccitosi da 100 anni e forse più. Inoltre, se durante l’inverno, le promesse piogge indicate dai modelli matematici stagionali dovessero saltare, avremmo grossi, con imponenti problemi per la prossima estate per le risorse idriche.

Nella proiezione meteo a lungo termine e stagionale nulla è certo, ma danno una linea di tendenza che è molto utile agli addetti ai lavori, e coloro che non pretendono di sapere che tempo farà in questa o quella località.