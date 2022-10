Un gran problema. Le condizioni meteo climatiche estive, destinate ad acuirsi ulteriormente nei prossimi giorni, rappresentano un grattacapo non da poco.

In un precedente approfondimento abbiamo evidenziato la portata delle anomalie termiche che stanno coinvolgendo gran parte dell’Europa centro occidentale. Punte di 10-15°C oltre le medie stagionali. Impressionante… Pensavamo, guardando i modelli previsionali, che qualcosa potesse cambiare invece no, il caldo aumenterà anche su di noi.

Nel fine settimana ulteriore rialzo termico, specie al Centro Sud e nelle due Isole Maggiori. Punte di oltre 30°C saranno all’ordine del giorno, ricordandoci che Ottobre può vestire panni estivi. Un conto, però, è avere 2-3 giorni di caldo anomalo, un altro paio di maniche avere 2-3 settimane di caldo anomalo.

Situazione tutt’altro che di facile risoluzione, siamo infatti in presenza di un blocco anticiclonico di una certa consistenza che come si scrisse a suo tempo necessita di molto lavoro per essere smantellato. Quando i vari centri di calcolo internazionali ipotizzavano un cambiamento deciso verso fine mese, lo ricorderete, evidenziammo più volte quanto fosse importante attendere ulteriori conferme.

Conferme che non sono arrivate, anzi, sono arrivate puntuali le smentite confermando – scusate il gioco di parole – tutta l’ostinazione del blocco anticiclonico. Ed allora, a questo punto, il cambiamento sembra essere destinato a novembre e lì potrebbero sorgere altri problemi. Quali? Ovviamente con anomalie termiche così forti non possiamo non ricordarvi quanto il calore in eccesso sia indispensabili per fenomeni di un certo tipo.

Fenomeni violenti, che potrebbero ripresentarsi in varie zone d’Italia. Non solo, potrebbe arrivare prematuramente anche il freddo ed allora potrebbero essere veramente dolori.

Ovviamente stiamo parlando di situazioni estreme, di anomalie che si ripetono con una costanza incredibili ma pur sempre orientate in una sola direzione: quella del caldo anomalo. Ed è un veramente un grosso problema.