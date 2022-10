L’Italia vive condizioni meteo spettacolari che, visti i tempi con i costi altissimi di energia e varie incertezze, sono acclamati da milioni di persone che hanno deciso di spostarsi verso le numerose località di villeggiatura in Italia per vivere benefiche giornate al sole. Ma questo tempo è per ben altri motivi maledetto, in quanto fa seguito alla serie di anomalie del clima che viviamo da anni, e che nell’ultim’anno si sono accentuate verso l’estremo.

Per quanto concerne le anomalie del clima siamo in buona compagnia, e questo è ancor peggio perché è un sintomo di malessere del nostro Pianeta.

Siamo dinnanzi ad un ottobre che ha in eredita l’Estate 2022, caldissima e su buona parte del territorio italiano quasi invivibile.

Ognissanti è una festività cattolica che è divenuta per le nuove generazioni, genitori compresi, un evento pagano che viene da lontano chiamato Halloween. In questo 2022 questa festività, che in Italia è indicata ufficialmente nel 1° novembre, ha allungato il fine settimana in ben 4 giorni, utili per muoversi, per fare attività all’aperto. E il clima è favorevole, con sole splendente in tutta Italia con temperature molto elevate, che sono anche accompagnate dai mari eccezionalmente caldi, ma già domani arriveranno delle nubi su parte del Paese.

In meteorologia questo è un mix esplosivo di anomalie climatiche, ma per buona parte della popolazione è una benedizione, e tanti vorrebbero che questo clima durasse anche nei prossimi mesi, anche se la percentuale di italiani che inizia a chiedersi se tal bel tempo sia giusto averlo così a lungo, cresce e si preoccupa, e tanti si allarmano.

Quanto segue sono le stime delle temperature massime attese sino al 3 novembre, e se anche non ci sono località con 30 gradi in questo elenco, tal valore sarà raggiunto al Sud, Sardegna e Sicilia, in alcuni luoghi.

Taranto 28°C

Crotone, Olbia 27°C

Catania, Foggia 26°C

Cagliari, Cosenza, Oristano, Avellino, Benevento, Carbonia, Matera, Barletta, Sanluri, Reggio di Calabria, Palermo, Lecce, Roma 25°C

Campobasso, Messina, Napoli, Siracusa, Trani, Andria, L’Aquila, Iglesias, Brindisi, Caserta, Trapani, Tortolì, Ascoli Piceno, Villacidro, Bari, Ragusa, Catanzaro, Isernia, Vicenza, Agrigento, Latina, Padova, Rovigo, Verbania 24°C

Caltanissetta, Ferrara, Salerno, Pescara, Forlì, Lecco, Macerata, Modena, Potenza, Treviso, Bologna, Ancona, Chieti, Frosinone, Ravenna, Urbino, Asti, Cesena, Como, Mantova, Teramo, Viterbo, Reggio nell’Emilia, Trieste, Alessandria, Cremona, Parma 23°C

Pavia, Pesaro, Rieti, Fermo, Grosseto, Livorno, Piacenza, Pordenone, Terni, Brescia, Milano, Monza, Torino, Nuoro, Rimini, Sassari, Udine, La Spezia, Vercelli, Bergamo, Pisa, Verona, Arezzo, Genova, Firenze, Novara, Savona, Siena, Lodi 22°C

Gorizia, Varese, Imperia, Lanusei, Tempio Pausania, Vibo Valentia, Carrara, Lucca, Prato, Venezia, Enna, Cuneo, Perugia, Massa 21°C

Belluno, Pistoia, Sondrio 20°C

Biella, Trento 19°C

Bolzano, Aosta 18°C