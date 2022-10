Niente da fare, l’Autunno tarda a ingranare. Per carità, stiamo registrando – proprio in queste ore – un aumento dell’instabilità atmosferica e il conseguente ritorno dei temporali. Ma non è abbastanza per poter affermare, senza paura di essere smentiti, che la stagione autunnale ha preso il sopravvento.

Si prospetta l’ennesimo mese di ottobre condizionato dall’Anticiclone Africano. Passati gli imminenti temporali torneremo a parlare di caldo anomalo, quindi di temperature superiori alle medie del periodo, quindi di anomalie, quindi di Estate.

Sì, Estate. Perché il quadro meteo climatico sarà a tutti gli effetti estivi. Speravamo che le proiezioni modellistiche osservato i giorni scorso potessero portarci un vero cambiamento nel corso dell’ultima decade d’ottobre, invece no. Puntualmente cancellate. Significa, ad oggi, che i centri di calcolo internazionali vedono una prosecuzione del periodo anticiclonico almeno sino all’ultima decade mensile.

Potrebbe svilupparsi qualche insidia temporalesca, questo sì, ma non tutti i centri di calcolo concordano su questa tesi. C’è chi propende per un’Alta Pressione Africana letteralmente scatenata, capace di rispedire al mittente i vari tentativi di affermazione autunnale.

Quando i colleghi parlano di Estate hanno perfettamente ragione. Sarà meteo estivo a tutti gli effetti. Un meteo stravolto, anzi diciamo che fino a questo momento di momenti autunnali non ne abbiamo vissuto tanti. Sì, ci sono stati fenomeni violenti e probabilmente continueranno ad esserci, ma nulla a che vedere con quello che un tempo era il normale incidere dell’Autunno.

Lungi da noi perdere la speranza, d’altronde stiamo andando incontro a un periodo propizio al risveglio dell’Atlantico e gli scenari potrebbero cambiare da un momento all’altro. Per ora, tuttavia, non s’intravede nulla di tutto ciò all’orizzonte, se qualcosa dovesse cambiare tranquilli che saremo i primi a darvi buone notizie.