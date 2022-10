L’Autunno di un tempo, quello delle classiche perturbazioni atlantiche, non c’è più. Chi ricorda le stagione autunnali degli anni ’80-’90 avrà nostalgia di quelle condizioni meteo climatiche. Fresco, spiccata variabilità, estate alle spalle.

Gradualmente, o forse no, è cambiato tutto. L’Estate è diventata sempre più lunga, rubandosi fette via via più grandi dell’Autunno. Prima l’ultima decade di settembre e ci può stare, poi la prima metà d’ottobre, ultimamente gran parte d’ottobre e persino alcuni tratti di novembre.

Le rimonte anticicloniche africane, con conseguenti ondate di caldo anomalo, sono diventate frequentissime. Ahi noi non soltanto nel corso della stagione autunnale…

Ciò premesso una domanda: stupirsi di quanto potrebbe accadere nelle prossime 2 settimane? No, affatto. Le proiezioni degli autorevoli centri di calcolo internazionali lasciano intravedere nuovi scenari anticiclonici. Sì, proprio così, potrebbe tornare l’Anticiclone Africano.

Le proiezioni termiche, infatti, già per metà mese suggeriscono anomalie importanti. Anomalie ovviamente positive. Vero è che le giornate s’accorciano e che la sera fa fresco, ma nel corso delle ore centrali non dovremo stupirci se la colonnina di mercurio raggiungerà punte di 30°C.

Caldo anomalo insomma, caldo che non farà altro che aggiungere benzina al Mediterraneo. Le prime, vere ondate di maltempo provenienti dall’Atlantico, perché prima o poi arriveranno, potrebbero riservarci sgradite sorprese. E chissà che anche quest’anno, come già accadde l’anno scorso, non ci sia spazio per le prime precoci ondate di freddo.

L’Inverno è un’altra storia, sull’argomento Inverno torneremo a più riprese nel corso delle prossime settimane. Certo, le prime proiezioni stagionali non sono incoraggianti, ma c’è ancora margine di manovra. Prima o poi qualcosa di normale dovrà pur capitare no?