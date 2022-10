Da decenni si parla di un raffreddamento della Corrente del Golfo, che avrebbe la conseguenza di ridurre, anche considerevolmente, i suoi effetti in Europa, abbassando la temperatura invernale. Ma in questo 2022 qualcosa è cambiato, del tutto inatteso, anche perché c’è stato un massiccio scioglimento dei ghiacciai, soprattutto nella tarda estate in Groenlandia, che avrebbe dovuto incrementare un rallentamento della Corrente del Golfo. Ma non solo, come avrete modo di leggere nei nostri articoli, l’aumento della temperatura globale raffredda e rallenta la Corrente del Golfo.

Caos in Oceano Atlantico

La novità stavolta e che tutto l’Oceano Atlantico settentrionale misura temperature superiori alla media, ma non solo, osservando nel dettaglio, l’area dove scorre la Corrente del Golfo segna attualmente temperature superiori alla media climatica di questo periodo anche di 5 °C se non oltre.

Surriscaldamento della Corrente del Golfo

Il surriscaldamento della Corrente del Golfo era inatteso, e non ci risultano pubblicazioni scientifiche che ne parlano. E attualmente di questo argomento nessuno se ne occupa, quantomeno in pubblicazioni scientifiche. Forse è troppo precoce trarre conclusioni, infatti noi ci limiteremo semplicemente a dare la notizia di questo cambiamento a nostro avviso ben più che degno di nota.

Mappe oceaniche e della Corrente del Golfo

Le mappe che vediamo qui nel seguito indicano che tutto l’Oceano settentrionale, e non solo il Mar Mediterraneo, presenta temperature della superficie marina molto superiore alla media di questo periodo dell’anno. E quindi anche la Corrente del Golfo ci appare con valori mediamente oltre la norma sino e oltre i 5 gradi.

Ripercussioni Inverno

Non sappiamo se questo avrà le ripercussioni sul prossimo inverno, però questo fenomeno pensiamo che sarà studiato e ben presto ci saranno delle pubblicazioni di autorevoli scienziati in merito, e non mancheremo nel parlarne.

In teoria, Corrente del Golfo calda implica conseguenze

La nostra teoria è che una Corrente del Golfo più calda della media, possa ridurre il freddo in Europa atlantica. Ma questo evento potrebbe nel seguito portare ad un rallentamento e persino blocco. Ciò potrebbe essere quello stadio che porta al blocco della Corrente del Golfo in tempi non molto distanti (ovviamente si parla di anni).

Corrente del Golfo, cosa si dice

A proposito della Corrente del Golfo sino ad oggi si è sempre parlato, in ambito scientifico, sull’abbassamento della temperatura e della sua riduzione di velocità. Condizione già in atto e misurata da strumenti sofisticati ormai da anni. Si sostiene diffusamente che la corrente del Golfo si sbloccherà, portando ad un abbassamento della temperatura invernale su tutta l’Europa settentrionale con conseguenze anche nel Mediterraneo, specialmente occidentale. Inoltre, un mare più freddo aumenterebbe le possibilità di tempeste invernale, a discapito dell’Anticiclone delle Azzorre e Bahamas che invece è divenuto prevalente negli inverni dell’ultimo decennio.

Un blocco della Corrente del Golfo avrebbe conseguenze planetarie, come lo hanno il riscaldamento e raffreddamento delle acque dell’Oceano Pacifico equatoriale durante gli eventi di El Niña o di El Niño. Ma la Corrente del Golfo è in Europa, e i maggiori effetti li avremmo noi.