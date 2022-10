Per Venezia condizioni meteo che tendono a essere caratterizzate nuovamente dal bel tempo. Temperature sopra la media, ma non eccessivamente elevate come nelle regioni meridionali. Tuttavia per tutto il periodo di previsione non ci sarà traccia dell’autunno 2022.

Domenica 23 ottobre: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 19 km/h.

Lunedì 24: nubi sparse. Temperatura da 16°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 30%. Vento medio 7 km/h da Sud-Est, raffica massima 15 km/h.

Martedì 25: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 16°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 36 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 22°C. Vento medio 5 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 14 km/h.

Giovedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Venerdì 28: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 23°C. Vento medio 6 km/h da Sud, raffica massima 10 km/h.

Sabato 29: quasi sereno. Temperatura da 15°C a 22°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 10 km/h.

Domenica 30: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 21°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 10 km/h.

Lunedì 31: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 20°C. Vento medio 6 km/h da Sud-Est, raffica massima 10 km/h.

