Per Trieste condizioni meteo con cielo irregolarmente nuvoloso per oggi, la temperatura comunque sarà molto mite al pomeriggio. Nei prossimi giorni si manifesteranno condizioni meteo prevalentemente soleggiate, con qualche addensamento temporaneo. Il pomeriggio sarà molto mite, con la temperatura che potrebbe raggiungere anche i 25 °C. Forse più avanti, verso i primi di novembre si prospetta qualcosa di nuovo.

L’anomalia meteo climatica che interessa la zona di Trieste, come tutto il Friuli, è dovuta alla nuova irruenza dell’alta pressione di origine africana.

Mercoledì 26 ottobre: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 18 km/h.

Giovedì 27: sereno. Temperatura da 13°C a 24°C. Vento medio 4 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 14 km/h.

Venerdì 28: sereno. Temperatura da 14°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 18 km/h.

Sabato 29: sereno. Temperatura da 13°C a 24°C. Vento medio 4 km/h da Ovest, raffica massima 13 km/h.

Domenica 30: sereno. Temperatura da 14°C a 24°C. Vento medio 4 km/h da Ovest, raffica massima 14 km/h.

Lunedì 31: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 25°C. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 14 km/h.

Martedì 1 novembre: nubi sparse. Temperatura da 12°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 9 km/h.

Mercoledì 2: nubi sparse. Temperatura da 11°C a 22°C. Vento medio 5 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Giovedì 3: coperto con pioggia. Temperatura da 13°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 18 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Est, raffica massima 26 km/h.

