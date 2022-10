A Trento inizialmente cielo parzialmente nuvoloso, dopo il calo della temperatura che si farà sentire anche domenica, partire da lunedì il tepore di questa stagione assai poco autunnale si farà sentire. Quindi temperature un graduale aumento nel corso della settimana prossima, dove atteso bel tempo per parecchi giorni. L’anticiclone africano anche da queste parti produrrà ideali condizioni per cielo terso, pomeriggi molto miti ed estremamente piacevoli per coloro che avranno l’opportunità di stare all’aria aperta.

Domenica 23 ottobre: nubi sparse. Temperatura da 7°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 1 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 17 km/h.

Lunedì 24: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 42 km/h.

Martedì 25: nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 10°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 1 km/h da Nord, raffica massima 19 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 2 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 15 km/h.

Giovedì 27: nubi sparse. Temperatura da 9°C a 23°C. Vento medio 3 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 5 km/h.

Venerdì 28: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 24°C. Vento medio 3 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 7 km/h.

Sabato 29: quasi sereno. Temperatura da 11°C a 23°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 5 km/h.

Domenica 30: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 22°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 4 km/h.

Lunedì 31: nubi sparse. Temperatura da 10°C a 21°C. Vento medio 3 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 7 km/h.

