A Torino condizioni dal meteo incerto lunedì, quando si potrebbe avere qualche pioggerella. Il cielo sarà in prevalenza molto nuvoloso ma con temperature mite. Martedì si prospetta un miglioramento del tempo, con la possibilità di varie ore del giorno soleggiate, ciò favorirà anche un aumento della temperatura massima. E per tutto il periodo di previsione non sono previste piogge su Torino, inoltre, la temperatura si manterrà molto superiore alla media, e dell’autunno anche da queste parti non ci sarà proprio traccia, come praticamente tutto il Piemonte. A causare questa anomalia così eccezionale sarà l’anticiclone africano, con il suo carico di masse d’aria calda di origine sahariana.

Lunedì 24 ottobre: molto nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 16°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Martedì 25: nubi sparse. Temperatura da 15°C a 22°C. Vento medio 1 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Mercoledì 26: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 10%. Vento medio 2 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 9 km/h.

Giovedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 22°C. Vento medio 1 km/h da Nord-Est, raffica massima 6 km/h.

Venerdì 28: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 23°C. Vento medio 2 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 4 km/h.

Sabato 29: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 22°C. Vento medio 2 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 4 km/h.

Domenica 30: nuvoloso. Temperatura da 13°C a 21°C. Vento medio 2 km/h da Est, raffica massima 4 km/h.

Lunedì 31: nuvoloso. Temperatura da 12°C a 20°C. Vento medio 2 km/h da Est, raffica massima 5 km/h.

Martedì 1 novembre: molto nuvoloso. Temperatura da 12°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 3 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 7 km/h.

