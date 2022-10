Anche Roma condizioni meteo estremamente anomale, con temperature elevate, clima estremamente piacevole per tutti coloro che si trovano nella capitale in questo periodo. Non sono previste piogge, i pomeriggi saranno molto miti. Il vento sarà piuttosto debole, insomma per chi potrà permetterselo è il clima ideale per stare all’aria aperta. A favorire questo meteo così soleggiato e mite sarà l’anticiclone africano che sembra essersi impadronito del nostrano autunno. Il clima sarà mitissimo anche nel resto della regione, con persistente deficit pluviometrico. Niente autunno, insomma.

Lunedì 24 ottobre: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 25°C. Vento medio 5 km/h da Sud, raffica massima 27 km/h.

Martedì 25: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 25°C. Vento medio 4 km/h da Sud, raffica massima 24 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 25°C. Vento medio 3 km/h da Nord, raffica massima 15 km/h.

Giovedì 27: quasi sereno. Temperatura da 13°C a 25°C. Vento medio 2 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Venerdì 28: sereno. Temperatura da 15°C a 27°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Sabato 29: sereno. Temperatura da 16°C a 26°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Domenica 30: sereno. Temperatura da 15°C a 25°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 14 km/h.

Lunedì 31: sereno. Temperatura da 15°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Martedì 1 novembre: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 13 km/h.

