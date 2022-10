Reggio Calabria si avrà bel tempo persistente per tutto il periodo di previsione che va sino a lunedì 31 ottobre. La temperatura non subirà sostanziali variazioni, con valori decisamente sopra la media. Temperature notturne elevate, in alcune giornate si rischiano notti tropicali, ovvero con temperatura minima tra i 20 °C è appena sopra. Niente autunno pertanto su Reggio Calabria.

Domenica 23 ottobre: sereno. Temperatura da 19°C a 26°C. Vento medio 12 km/h da Nord, raffica massima 28 km/h.

Lunedì 24: sereno. Temperatura da 19°C a 27°C. Vento medio 12 km/h da Nord, raffica massima 36 km/h.

Martedì 25: sereno, ventoso. Temperatura da 20°C a 27°C. Vento medio 15 km/h da Nord, raffica massima 39 km/h.

Mercoledì 26: sereno. Temperatura da 20°C a 27°C. Vento medio 7 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 22 km/h.

Giovedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 26°C. Vento medio 4 km/h da Ovest, raffica massima 15 km/h.

Venerdì 28: nuvoloso. Temperatura da 17°C a 26°C. Vento medio 4 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Sabato 29: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 25°C. Possibilità di precipitazioni 50%. Vento medio 2 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 7 km/h.

Domenica 30: quasi sereno. Temperatura da 15°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Lunedì 31: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 24°C. Vento medio 4 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

