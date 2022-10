A potenza clima estremamente mite, temperature molto elevate e cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso per tutto il periodo. Insomma, nessuna traccia dell’autunno anche su Potenza, per effetto del fortissimo anticiclone africano. Inoltre non ci saranno neanche piogge all’orizzonte.

Lunedì 24 ottobre: sereno. Temperatura da 14°C a 25°C. Vento medio 10 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 39 km/h.

Martedì 25: sereno. Temperatura da 13°C a 24°C. Vento medio 9 km/h da Ovest, raffica massima 35 km/h.

Mercoledì 26: sereno. Temperatura da 13°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 24 km/h.

Giovedì 27: sereno. Temperatura da 13°C a 24°C. Vento medio 4 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 21 km/h.

Venerdì 28: quasi sereno. Temperatura da 11°C a 20°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 18 km/h.

Sabato 29: sereno. Temperatura da 10°C a 20°C. Vento medio 4 km/h da Nord-Est, raffica massima 13 km/h.

Domenica 30: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 20°C. Vento medio 4 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

Lunedì 31: sereno. Temperatura da 10°C a 20°C. Vento medio 4 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Martedì 1 novembre: sereno. Temperatura da 9°C a 20°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 9 km/h.

