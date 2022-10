A Perugia le condizioni meteo saranno caratterizzate dal bel tempo, ma un cambiamento si dovrebbe manifestare nel fine settimana, con un aumento temporaneo della nuvolosità. Non è da escludere qualche piovasco. Ci sarà un rinforzo del vento. Invece nei primi giorni della prossima settimana le condizioni meteo saranno in miglioramento. Si verificheranno condizioni meteo estremamente miti, con temperature massime decisamente sopra i 20 °C. Continueranno mancare piogge abbondanti regolari che sarebbero tipiche in questo periodo dell’anno.

Giovedì 20: sereno. Temperatura da 12°C a 23°C. Vento medio 4 km/h da Nord-Est, raffica massima 15 km/h.

Venerdì 21: nubi sparse. Temperatura da 12°C a 21°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 31 km/h.

Sabato 22: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 14 km/h da Sud, raffica massima 51 km/h.

Domenica 23: nubi sparse. Temperatura da 15°C a 21°C. Vento medio 7 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 33 km/h.

Lunedì 24: nuvoloso. Temperatura da 14°C a 24°C. Vento medio 4 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Martedì 25: coperto. Temperatura da 13°C a 21°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 14 km/h.

Mercoledì 26: quasi sereno. Temperatura da 12°C a 22°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Giovedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 23°C. Vento medio 3 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Venerdì 28: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 23°C. Vento medio 4 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per PERUGIA ». Il meteo attuale a PERUGIA e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia