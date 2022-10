A Perugia condizioni meteo soleggiate, temperatura mite. In settimana si potrebbe verificare anche un temporaneo aumento della temperatura. Anche nella città umbra La situazione meteo non sarà di certo tipica delle giornate d’autunno. Peraltro, in tutto il periodo di previsione che copre intero fine mese, non sono attese piogge.

Domenica 23 ottobre: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 21°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 31 km/h.

Lunedì 24: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 20°C. Vento medio 4 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 28 km/h.

Martedì 25: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 20°C. Vento medio 4 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 23 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 21°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Giovedì 27: nuvoloso. Temperatura da 13°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 9 km/h.

Venerdì 28: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 23°C. Vento medio 4 km/h da Nord-Est, raffica massima 9 km/h.

Sabato 29: sereno. Temperatura da 13°C a 23°C. Vento medio 1 km/h da Ovest, raffica massima 3 km/h.

Domenica 30: nubi sparse. Temperatura da 12°C a 21°C. Vento medio 2 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 5 km/h.

Lunedì 31: quasi sereno. Temperatura da 11°C a 21°C. Vento medio 2 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 7 km/h.

