A Perugia proseguirà il tempo siccitoso, con temperature molto elevate e decisamente superiori alla media. Si potrebbe verificare un aumento della temperatura, pertanto niente clima novembrino in città. L’anticiclone africano l’avrà vinta anche in Umbria, dove proseguirà una situazione meteo assolutamente eccezionale per questo periodo dell’anno, dove l’autunno appare cancellato.

Lunedì 24 ottobre: nubi sparse. Temperatura da 13°C a 21°C. Vento medio 4 km/h da Sud, raffica massima 27 km/h.

Martedì 25: nuvoloso. Temperatura da 14°C a 21°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 30 km/h.

Mercoledì 26: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 21°C. Vento medio 2 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Giovedì 27: sereno. Temperatura da 13°C a 22°C. Vento medio 3 km/h da Nord, raffica massima 11 km/h.

Venerdì 28: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 11 km/h.

Sabato 29: quasi sereno. Temperatura da 12°C a 23°C. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 8 km/h.

Domenica 30: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 21°C. Vento medio 2 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 4 km/h.

Lunedì 31: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 20°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 7 km/h.

Martedì 1 novembre: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 19°C. Vento medio 4 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per PERUGIA ». Il meteo attuale a PERUGIA e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia