A Palermo proseguiranno le condizioni meteo simil estive, con temperature ideali per la balneazione di coloro che avranno la fortuna di stare da quelle parti. Ma in tutta la Sicilia farà molto caldo, e inoltre per almeno una settimana non sono attese piogge, perlomeno su Palermo. La temperatura potrebbe raggiungere anche la quota fatidica di 30 °C, che però per il capoluogo siculo non è un valore record. Quindi, per ora niente autunno su Palermo.

Lunedì 24 ottobre: sereno. Temperatura da 18°C a 28°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Est, raffica massima 19 km/h.

Martedì 25: sereno. Temperatura da 18°C a 28°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Est, raffica massima 15 km/h.

Mercoledì 26: sereno. Temperatura da 18°C a 28°C. Vento medio 5 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Giovedì 27: quasi sereno. Temperatura da 18°C a 26°C. Vento medio 5 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Venerdì 28: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 27°C. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

Sabato 29: sereno. Temperatura da 17°C a 26°C. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

Domenica 30: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 25°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 9 km/h.

Lunedì 31: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 25°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 12 km/h.

Martedì 1 novembre: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

