A Palermo la temperatura è attesa in aumento, nei prossimi giorni si porterà su valori che gradualmente saranno testati a circa 30 °C. Pertanto avremo temperature che si avvicineranno quelle che sono le medie tipiche dell’estate, e non di certo quelle delle ultime stagioni estive che hanno visto valori tropicali.

Per tutto il periodo di previsione è atteso bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. A tratti però ci sarà il transito di banchi di nubi provenienti dal Nordafrica. Inoltre, non è da escludere un aumento della presenza di polveri provenienti dal deserto del Sahara in sospensione, in quanto le correnti si disporranno da meridione in quota.

Giovedì 20: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 26°C. Vento medio 6 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 22 km/h.

Venerdì 21: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 26°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Sabato 22: quasi sereno. Temperatura da 18°C a 26°C. Vento medio 6 km/h da Nord-Est, raffica massima 19 km/h.

Domenica 23: sereno. Temperatura da 18°C a 26°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Lunedì 24: sereno. Temperatura da 18°C a 28°C. Vento medio 5 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 11 km/h.

Martedì 25: nubi sparse. Temperatura da 18°C a 28°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 9 km/h.

Mercoledì 26: sereno. Temperatura da 18°C a 28°C. Vento medio 6 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 13 km/h.

Giovedì 27: sereno. Temperatura da 19°C a 29°C. Vento medio 6 km/h da Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

Venerdì 28: poco nuvoloso. Temperatura da 19°C a 30°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

