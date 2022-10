Temperature elevate, mitissime. Localmente anche caldo con valori che potrebbero persino toccare i 30 °C. Saranno giornate ideali per stare alla riaperta, e chi fosse possibile. Inoltre, il clima sarà ideale per la balneazione, considerando anche le temperature del mare elevate, di certo ben oltre la media che ci dovrebbe essere in questo periodo dell’anno.

Domenica 23 ottobre: sereno. Temperatura da 17°C a 26°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Lunedì 24: sereno. Temperatura da 17°C a 27°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Est, raffica massima 19 km/h.

Martedì 25: sereno. Temperatura da 18°C a 27°C. Vento medio 5 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 19 km/h.

Mercoledì 26: sereno. Temperatura da 18°C a 26°C. Vento medio 5 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 18 km/h.

Giovedì 27: nubi sparse. Temperatura da 18°C a 28°C. Vento medio 7 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 12 km/h.

Venerdì 28: sereno. Temperatura da 18°C a 27°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 9 km/h.

Sabato 29: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 26°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 10 km/h.

Domenica 30: sereno. Temperatura da 16°C a 25°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 10 km/h.

Lunedì 31: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 25°C. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

